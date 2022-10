PGNiG odkryło złoża gazu. „Gwarancja bezpieczeństwa”

Jak podaje spółka, łączny wolumen gazu, który można wydobyć z nowych złóż, wynosi ok. 600 mln m sześciennych. Eksploatacja złóż będzie mogła się rozpocząć za ok. 3 lata. Roczne wydobycie ma sięgać ok. 20 mln metrów sześc.

„Odkrycie nowych złóż gazu to rezultat prac PGNiG prowadzonych w gminie Nowe Miasto nad Wartą oraz gminie Czempiń. Zasoby znajdują się w utworach geologicznych czerwonego spągowca, które od kilku lat stanowią jeden z głównych obszarów działalności poszukiwawczej spółki w zachodniej Polsce” – czytamy w komunikacie spółki.

PGNiG znika z giełdy

17 października spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo złożyła do zarządu warszawskiej giełdy papierów wartościowych wniosek o zawieszenie obrotu akcjami. Kolejnym krokiem ma być wycofanie akcji PGNiG z giełdy. Przyczyną jest planowane połączenie PGNiG z koncernem PKN Orlen.

Fuzja gigantów

10 padziernika akcjonariusze PGNiG przegłosowali uchwałę, w której wyrażają zgodę na połączenie z koncernem PKN Orlen. Prezes Orlenu Daniel Obajtek zapowiadał, że spodziewa się finalizacji transakcji na przełomie października i listopada tego roku.

– Zgoda Akcjonariuszy PGNiG jest przypieczętowaniem kolejnego ważnego etapu w tworzeniu koncernu multienergetycznego. Budujemy zdywersyfikowaną grupę, której siłą będą zróżnicowane źródła zysków, nie tylko produkcja rafineryjna i petrochemiczna, ale także wydobycie, wytwarzanie energii nisko- i zeroemisyjnej oraz sprzedaż detaliczna do ok. 100 mln klientów w Europie. Mamy duże doświadczenie w realizacji procesów akwizycyjnych, które procentuje, pozwalając nam skutecznie integrować kluczowe spółki paliwowo-energetyczne. To konieczne dla dalszego intensywnego rozwoju połączonej grupy i zagwarantowania Polsce bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.

