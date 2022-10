Piotr Duda: Jestem zszokowany słowami Kaczyńskiego. Zaczyna mówić głosem Timmermansa

– Sytuacja jest bardzo trudna, dlatego 17 listopada wychodzimy na ulicę. W dalszym ciągu czekamy na dialog z premierem Mateuszem Morawieckim. Spotkaliśmy się na komisji krajowej z pięcioma ministrami w tym z minister Anną Moskwą. Wtedy zaproponowaliśmy wiele rozwiązań dotyczących zamrożenia cen energii. Cześć z nich została przyjęta – powiedział na antenie Polskiego Radia 24 przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Podwyżki dla sfery budżetowej

Głównym powodem wyjścia na ulice ma być duża rozbieżność między poziomem inflacji a planowanymi podwyżkami wynagrodzeń minimalnych w sferze budżetowej. – Dajemy szansę rządowi. Doszliśmy do porozumienia w sprawie minimalną podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 20 proc. Nie możemy przyjąć do wiadomości, że w szeroko rozumianej sfery finansów publicznych będzie na poziomie tylko 7,8 proc. przy inflacji za wrzesień 17,2 proc., to nie można mówić o podwyżce – powiedział Piotr Duda. – Chcemy regulacji płacowej w całej sferze finansów publicznych na poziomie 20 proc. To pojęcie szersze niż budżetówka. Mówimy także o samorządach, firmach takich jak Wody Polskie, jednostki kultury – dodał.

Likwidacja górnictwa. „Kaczyński mówi językiem Timmermansa”

Podczas spotkania z wyborcami w Radomiu, które miało miejsce 26 października prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że rząd stawia obecnie na rozwój energetyki odnawialnej ze źródeł offshore’owych, czyli farm wiatrowych na Bałtyku, a także z energetyki jądrowej. – My stawiamy obecnie na energię odnawialną, czyli farmy offshore’owe i wiatraki w ogóle, oraz na energię atomową. Nie będę opowiadał szczegółów, ale firmy niemal biją się o to, aby u nas budować (elektrownię jądrową – przyp. red.) – powiedział w Radomiu Jarosław Kaczyński.

Do słów prezesa PiS odniósł się na antenie PR24 szef NSZZ Solidarność. – Będzie też postulat powstrzymania likwidacja polskiego górnictwa. Jestem zszokowany słowami Jarosława Kaczyńskiego, że trzeba inwestować w atom i offshore. Pan prezes powiedział, że nie możemy sobie pozwolić na to, aby kopalnie były nierentowne. Czołgi też kupujemy, a one się mają się nijak do gospodarki rynkowej. Ale dają nam bezpieczeństwo militarne. Kopalnie dają nam bezpieczeństwo energetyczne – powiedział Piotr Duda. – Dziwię się panu prezesowi, że zaczyna mówić głosem pana Timmermansa. Byłem wczoraj zszokowany – dodał.

Czytaj też:

Mocne słowa Kaczyńskiego podczas spotkania w Radomiu. „Tusk chciał być dużym misiem”Czytaj też:

Jarosław Kaczyński żartował o „starym i młodym Tusku”. Lider PO odpowiedział w swoim stylu