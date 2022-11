Niepokojące informacje z USA. Takie dane w przeszłości zwiastowały jedno

Niepokojące dane napłynęły w tym miesiącu zza oceanu. Indeks wskazujący poziom nasycenia rynku nowymi nieruchomościami (Monthly Supply of New Houses in the United States) załamał się w ciągu miesiąca o ponad 20 punktów procentowych. Tak drastyczny spadek w przeszłości był notowany tylko w czasie poważnych kryzysów. Kolejnym alarmującym sygnałem jest wskaźnik obrazujący wzrost cen nieruchomości w 20 największych amerykańskich metropoliach, który spada sukcesywnie od maja tego roku. Najgorsze jednak widać na rynku kredytów hipotecznych, bo tu mamy do czynienia z przerwaniem i odwróceniem ponad 40-letniego trendu.

„Wzrost dobrobytu nie będzie trwał w nieskończoność, ludzie nie będą się bogacić w nieskończoność” – Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, wypowiedź z 6 października 2022 r. Mekka kryzysów Największe kryzysy finansowe w ciągu ostatnich 100 lat zaczynały się przeważnie w Stanach Zjednoczonych, a poprzedzone były euforią na rynkach finansowych. Stało się to np. w latach 20. XX wieku, kiedy amerykańska giełda urosła o blisko 500 proc. w ciągu zaledwie ośmiu lat. Intensywne lecz niezrównoważone wzrosty giełdowe są popularnie nazywane bańką, a krach po okresie takich wzrostów – pęknięciem bańki. Gdy na przełomie XX/XXI nastąpił szał związany z branżą informatyczną, powstała bańka internetowa – inwestorzy kupowali wtedy wszystko, co miało w nazwie słowo Internet. Indeks 500 najlepszych amerykańskich spółek (indeks S&P) urósł wówczas o prawie 600 proc. na przestrzeni 10 lat. Ten sam indeks zwiększył swoją wartość o kolejne 600 proc. w ciągu ostatnich 12 lat, aby w połowie października tego roku stracić niemal 1/3 swojej wartości. Spektakularne spadki na giełdach przeważnie powiązane są z podobnymi spadkami cen nieruchomości.