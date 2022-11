Premier chce specjalnej komisji. Chodzi o uzależnienie Polski od Rosji

Projekt ustawy, powołujący komisję weryfikacyjną do zbadania działań służących uzależnieniu Polski od Rosji ma powstać w ciągu najbliższych kilku tygodni.

– Jestem gorącym zwolennikiem powołania komisji weryfikacyjnej, która objęłaby sprawdzenie wszystkich potencjalnych działań i kontaktów służących uzależnieniu Polski od Rosji – powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki, pytany o utworzenie komisji śledczej ws. afery taśmowej.

– Poprzez tę ustawę przedstawimy, w jaki sposób najlepiej byłoby to zweryfikować. To jest bardzo ważne, bo dziś mamy do czynienia z takimi putinosceptykami. Tymi putinosceptykami są dokładnie te same osoby, które 8, 10, 12 lat temu postępowały zgoła odwrotnie. Warto to wszystko bardzo dokładnie zbadać. Warto, żeby powstała szeroko zakrojona komisja weryfikacyjna, która będzie badała bez żadnego znieczulenia wszystkie ewentualne działania polityków polskich na rzecz Rosji, którzy pchali nas w te niedźwiedzie łapy Kremla, uzależniając od gazu, ropy, gospodarki rosyjskiej – dodał.

Polska elektrownia atomowa

Słowa o komisji weryfikacyjnej padły podczas konferencji, która dotyczyła budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej. Rada Ministrów przyjęła specjalną uchwałę dotyczącą budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wskazano nie tylko wykonawcę, ale także preferowaną lokalizację.

Od dłuższego czasu przedstawiciele rządu mówili o preferowanej lokalizacji budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Ta informacja nie jest więc zaskoczeniem. Rada Ministrów przyjęło bowiem, że siłownia powstanie w Lubiatowie w nadmorskiej gminie Kopalino.

Zgodnie z poniedziałkową zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego i kolejnymi potwierdzeniami ze strony ministrów zaangażowanych w negocjacje, poznaliśmy także wykonawcę elektrowni. Technologię oraz część finansowania dla inwestycji dostarczy amerykański koncern Westinghouse.

