Koniec fałszywych promocji. Idą zmiany w przepisach

Szał promocji z okazji Black Friday, a później w okresie przedświątecznym, dopiero przed nami. Co roku media zwracają uwagę na praktyki niektórych sklepów, które przed okresem przecen podnoszą ceny, by następnie obniżyć je do początkowej, nazywając swoje działania „promocją”.

Lekiem na nabijanie klientów w butelkę ma być unijna dyrektywa Omnibus, regulująca zasady handlu internetowego i nakładająca na przedsiębiorców nowe obowiązki, mające na celu wzmocnienie ochrony konsumentów. Regulują one m.in. kwestie sztucznych obniżek, fałszywych opinii czy jawności opłacania wyników w wyszukiwarkach.

Wśród mechanizmów mających przeciwdziałać nieuczciwym promocją jest m.in. obowiązek klientów o najniższej cenie danego towaru z ostatnich 30 dni.

– Sama dyrektywa nie zakazuje robienia promocji, dyrektywa raczej zakazuje robienia takich pseudopromocji, czyli na przykład nie możemy sztucznie zawyżyć ceny produktu i następnie zakomunikować do klienta rabat – mówi w rozmowie z TVN24 Ewa Wysocka, prezeska i założycielka Tribe47.

Omnibus opóźniony

Unijna dyrektywa zapobiegająca pseudopromocjom weszła w życie w 2020 roku. W polskich przepisach miała się znaleźć w maju tego roku, ale Sejm przegłosował nowelizację ustawy dopiero 27 października. Teraz przepisy wdrożeniowe czekają, aż zajmie się nimi Senat.

Oznacza to, że ustawa wejdzie w życie najwcześniej na początku grudnia, czyli już po Black Friday. Nowe przepisy obejmą za to promocje, jakie sklepy organizują przy okazji przedświątecznego szału zakupowego, oraz wyprzedaże noworoczne.

