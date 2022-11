Elektrownia atomowa w Polsce. Dla jednych euforia, dla innych kłopot. „To będzie podstawowy problem”

Enerhodar w obwodzie zaporoskim. Okupowany niemal od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Największa siłownia jądrowa Europy – sześć reaktorów o mocy 6 GW. Nie działa, bo Rosjanie niemal codziennie ją ostrzeliwują, ale tak sprytnie, by nie za bardzo ją zniszczyć, ponieważ jest zbyt cenna – po wielu wysiłkach mogą ją Ukraińcom ukraść i podłączyć do swojej sieci, by zasilała okupowany od ośmiu lat Krym. Niemożliwe? A jednak.

2 listopada zaporoska atomówka została ostrzelana po raz kolejny tak skutecznie, że ponownie odcięło ją od zasilania i w ruch poszło wszystkich 20 generatorów Diesla, jakimi dysponuje jednostka. Po to, by zapewnić chłodzenie.

Reaktory 5 i 6, jak poinformował Enerhoatom, zarządzający siłowniami jądrowymi Ukrainy, zostały postawione w stan zimny. Paliwa w agregatach było na 15 dni. 5 listopada przywrócono zasilanie, ale to kwestia dni, by znowu przestało działać. A gdy generatory nie będą pracować, może dojść do katastrofy, choć decyzja o postawieniu reaktorów w stan zimny znacznie obniża jej prawdopodobieństwo, za to robi kłopot Ukrainie na przyszłość. Ale po kolei.