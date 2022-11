Polska kupi Ukrainie kolejne Starlinki

Na Ukrainę dotarło już ponad 13 500 terminali Starlink, sfinansowanych przez Polskę. Jak podaje na Twitterze Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej, to tylko część wsparcia, udzielanego Ukrainie.

W poniedziałek spotykają się szefowie resortów spraw zagranicznych państw członkowskich. Polskę na tym spotkaniu reprezentuje minister Zbigniew Rau. Wsparcie Ukrainy ma być jednym z tematów rozmów.

Starlinki dla Ukrainy

W czwarte na Ukrainę trafiła kolejna partia terminali Starlink, sfinansowanych przez Polskę. Mają one trafić m.in. do administracji na terenach wyzwalanych spod władzy rosyjskich okupantów.

„To szczególnie ważne teraz, gdy z powodu rosyjskich ostrzałów mamy problemy z energią elektryczną. Gdy znika światło, w niektórych regionach nie działają operatorzy mobilni i dostawcy internetu” – napisał na Twitterze Mychajło Fedorow, ukraiński minister cyfryzacji.

Co to jest Starlink?

Satelitarne terminale Starlink pozwalają wojskom ukraińskim pozostawać w kontakcie nawet po zniszczeniu sieci ziemnych i telefonii komórkowej. Satelity te zapewniają szerokopasmowe usługi internetowe na odległych obszarach, do których nie można ani łatwo dotrzeć za pomocą sieci naziemnych, takich jak kable światłowodowe. Usługi internetowe są niezwykle potrzebne Ukrainie, bo w efekcie działań wojennych dostęp do internetu w tym kraju został bardzo mocno zakłócony. Dotyczy to przede wszystkim internetu szerokopasmowego.

Terminale Starlink działają w Ukrainie od wiosny. Ukraińskie Siły Zbrojne donoszą, że wiele urządzeń przestało działać. Sprawą zainteresował się „Financial Times”, pisząc o „katastrofalnej utracie komunikacji”. Regiony w których utracono łączność, są obecnie obiektem ukraińskiej kontrofensywy, a po wrześniowych pseudoreferendach zostały uznane przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina za część Rosji.

