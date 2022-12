Miliony za wyjście z grupy. Tyle zarobili polscy piłkarze

Polska reprezentacja, po przegranym 3:1 meczu z Francją, pożegnali się z mundialem. Piłkarze rozegrali cztery mecze, z czego wygrali zaledwie jeden. Mimo to przywiozą do kraju spore pieniądze.

Za dojście do 1/8 finału drużyna zainkasuje w sumie 13 mln dolarów, czyli ok. 58 mln złotych. Co ważne, nie jest to nagroda wyłącznie dla drużyn, Otrzymuje ją Polski Związek Piłki Nożnej, który następnie przyznaje część kwoty zawodnikom.

Premia dla piłkarzy

Tylko ułamek kwoty, którą od FIFA dostanie PZPN trafi do polskich kadrowiczów. Jak wylicza portal meczyki.pl, członkowie reprezentacji dostaną 40 proc. kwoty.

Do podziału będzie koło 23 mln złotych, jednak nie wszyscy zawodnicy dostaną tyle samo. Nagrody będą rozdzielane w zależności od czasu, jaki zawodnic spędzili na boisku. Według nieoficjalnych informacji, za sam awans do mistrzostw świata piłkarze mieli zainkasować 11 mln złotych do podziału.

Dodatkowa nagroda od premiera

Jak podaje Wirtualna Polska, powołując się na trzy niezależne źródła, dodatkową nagrodę piłkarzom miał też obiecać premier Mateusz Morawiecki. Deklaracja miała paść na spotkaniu, jakie szef rządu odbył z reprezentacją tuż przed wyjazdem do Kataru.

Kwota robi wrażenie, według informatorów WP, chodzi, o co najmniej 30 mln złotych, które mają trafić bezpośrednio do członków drużyny. Dziennikarze WP kilkakrotnie prosili o komentarz w tej sprawie rzecznika rządu Piotra Mullera. Odpowiedział po kilku dniach, że „żadne decyzje w tej sprawie nie zostały jeszcze podjęte”.

Adam Bielan został zapytany w Radiu Plus o kilkadziesiąt milionów złotych premii, które według doniesień Super Expressu i Wirtualnej Polski, miał piłkarzom obiecać szef rządu Mateusz Morawiecki, za wyjście z grupy. – Jestem, zdziwiony tą informacją. pierwsze słyszę, żeby piłkarze mieli z budżetu otrzymywać dodatkowe środki. To PZPN powinien dzielić się z piłkarzami środkami zarobionymi na mistrzostwach. Nie widzę potrzeby, żeby. Te środki, jeżeli mają być przeznaczone na sport, to na sport dzieci, młodzieży, na infrastrukturę – stwierdził prezes Partii Republikańskiej.

