Kurski ma nową pracę w Banku Światowym. Jego zarobki przyprawiają o zawrót głowy

Były prezes TVP ma już nowe stanowisko. I nie ma ono nic wspólnego z polityką. O szczegółach poinformowano w komunikacie Narodowego Banku Polskiego. Jacek Kurski rozpoczął pracę jako Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. Jego kandydatura na to stanowisko została zgłoszona przez prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Ile zarobi Jacek Kurski?

Zarobki Jacka Kurskiego na nowym stanowisku mogą przyprawić o zawrót głowy. W załączniku do corocznego raportu Banku Światowego za 2021 rok wspomniano, że osoby zatrudnione na stanowisku zastępcy dyrektora wykonawczego mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 226 tys. 480 dolarów rocznie, czyli ponad milion złotych. Ponadto, wszyscy pracownicy Banku Światowego mogą liczyć na benefity takie jak ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie medyczne.

Co więcej, kontrakty z tą instytucją nie podlegają opodatkowaniu. Taką interpretację przepisów potwierdził w 2021 roku dyrektor Krajowej Izby Skarbowej. Do tego dochodzą również benefity emerytalne. Po przejściu na emeryturę na tym stanowisku przysługuje świadczenie w wysokości ok. 42,5 tys. dolarów rocznie, a więc około 188 tys. złotych według aktualnego kursu.

Dla porównania jak podawał portal Wirtualne Media, zarobki Jacka Kurskiego w ciągu pierwszych trzech lat na stanowisku prezesa TVP prezentowały się następująco: 304 tys. złotych brutto w 2016 roku, 333,2 tys. złotych brutto w 2017 roku oraz około 414 tys. zł brutto w 2018 roku.

