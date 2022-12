Upadek FTX. Była urzędniczka będzie bronić podejrzanej

Trwa śledztwo federalne w sprawie upadku giełdy kryptowalut FTX. Była dyrektorka generalna Alameda Research, Caroline Ellison, zatrudniła byłą główną regulatorkę kryptowalut w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Stephanie Avakian, po odejściu z SEC, przeszła do firmy prawniczej WilmerHale. Pełni tam stanowisko przewodniczącej działu papierów wartościowych i usług finansowych. Razem z innymi prawnikami firmy będzie teraz reprezentować byłą szefową Alameda Research.

Oskarżała Elona Muska

Podczas swojej pracy w SEC w latach 2016-2022 Akavian kierowała zespołem, który pracował nad kilkoma głośnymi sprawami przeciwko dużym firmom i znanym osobistościom. Należą do nich Elizabeth Holmes za składanie oszukańczych roszczeń inwestorom w celu zebrania 700 milionów dolarów dla Theranos, Elon Musk za tweetowanie wprowadzających w błąd oświadczeń o planie przejęcia Tesli jako prywatnej oraz Facebook za wprowadzanie inwestorów w błąd co do ryzyka niewłaściwego wykorzystania danych użytkowników.

Akavian odegrał również kluczową rolę w zwiększeniu regulacji kryptowalut podczas pracy w SEC, prowadząc sprawy przeciwko firmom takim jak Robinhood i Ripple Lab.

Upadek FTX

Przed ogłoszeniem bankructwa przez FTX w listopadzie, Alameda pożyczyła fundusze o wartości 3,3 miliarda dolarów z giełdy kryptowalut i przekazała je założycielowi FTX, Samowi Bankmanowi-Friedowi i kontrolowanym przez niego firmom, aby pokryć straty i dokonać ryzykownych zakładów.

Ellison do tej pory milczała w sprawie upadku FTX. Jak zauważył Bloomberg, podczas gdy Bankman-Fried publicznie obwiniał Alamedę w licznych wywiadach, Ellison unikała mediów. Według magazynu New York niektórzy spekulowali, że może zawierać układy i współpracować z władzami.

