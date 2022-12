Firma od prywatnych odrzutowców pozwała Twittera

PJS pozwała w piątek Twittera, twierdząc, że firma odmówiła zapłaty rachunku w wysokości 197 725 USD. Private Jet Services Group twierdzi, że Twitter skorzystał z usług czarterowych podczas dwóch lotów między New Jersey a San Francisco w dniach 26 i 27 października dla byłego dyrektora ds. Marketingu firmy, Lesliego Berlanda. Berland zarezerwował lot, gdy umowa kupna Muska o wartości 44 miliardów dolarów zbliżała się do końca, po miesiącach sporów sądowych. Miliarder odwiedził centralę Twittera w San Francisco 26 października i sfinalizował transakcję następnego dnia.

Jak podaje Bloomberg, dyrektor został zwolniony w listopadzie, kiedy Musk zwolnił około połowy pracowników Twittera. Pozew przeciwko Twitterowi, który został złożony w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych w New Hampshire.

PJS zarzuca naruszenie umowy i naruszenie quasi-kontraktu w swoim pozwie. Firma twierdzi w pozwie, że dwóch pracowników Twittera zarezerwowało lot dla Berland do San Francisco i lot powrotny przez e-mail i SMS. Prywatna firma wysłała później do Twittera rachunek za dwa loty na początku listopada, ale twierdzi, że Twitter nigdy nie zapłacił.

Szef globalnego zaopatrzenia strategicznego na Twitterze, Marty O'Neill, wysłał e-mail do PJS 16 listopada, mówiąc, że „Twitter nie ponosi odpowiedzialności za te wydatki”, ponieważ „tylko wyznaczeni przedstawiciele” mogli rezerwować usługi za pośrednictwem PJS.

Pracownik Twittera, który zarezerwował jeden z lotów, Taylor DeLorenzo, odpowiedział na e-mail O'Neilla w listopadzie, mówiąc, że ówczesny dyrektor generalny Parag Agrawal zezwolił na loty.

To nie pierwszy rachunek, którego zapłacenia Twitter rzekomo odmówił od czasu przejęcia władzy przez Muska. W zeszłym miesiącu The New York Times poinformował, że niektórzy sprzedawcy i dostawcy firmy są winni miliony dolarów zaległych płatności. W publikacji napisano, że pracownicy Muska powiedzieli, że firma nie zamierza płacić za usługi, ponieważ zostały one autoryzowane przez byłego kierownictwo, a nie Muska.

