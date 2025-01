Koniec dwucyfrowych wzrostów wynagrodzeń? Tyle zarabiają Polacy

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2024 roku wyniosło 8821,25 zł, co oznacza wzrost o 9,8% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Chociaż płace rosną, tempo wzrostu zaczyna wyhamowywać w porównaniu do wcześniejszych miesięcy.

Grudniowe premie napędzają wynagrodzenia

Wzrost wynagrodzeń w grudniu był wyraźnie wspierany przez wypłaty różnego rodzaju nagród i premii. Jak wskazuje GUS, do wzrostu przeciętnej pensji przyczyniły się m.in. nagrody świąteczne, jubileuszowe, premie kwartalne i roczne oraz odprawy emerytalne. W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 4%.

Stabilizacja rynku pracy

Choć wynagrodzenia rosną, liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw spadła o 0,6% rok do roku. To kontynuacja trendu spadkowego, który utrzymuje się od sierpnia. Największe redukcje etatów odnotowano w branżach przemysłowych, podczas gdy sektor usług wykazuje większą stabilność.

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) podkreślają, że tempo wzrostu wynagrodzeń w najbliższych miesiącach może osłabnąć. „Niższa inflacja i mniejsza skala podwyżki płacy minimalnej wpłyną na hamowanie wzrostów płac” – czytamy w analizie PIE. W 2025 roku płaca minimalna wzrosła o 10%, co jest wynikiem znacząco niższym od wzrostu o 21,5% w roku poprzednim.

Perspektywy na 2025 rok

Eksperci prognozują, że wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw może nadal spowalniać, co ma również wpływ na dynamikę inflacji usługowej. Według analityków mBanku, problem „ostatniej mili” w transmisji płac na inflację powinien zniknąć do 2026 roku.

Z kolei PIE wskazuje na poprawiające się perspektywy dla rynku pracy w związku z przyspieszeniem wzrostu gospodarczego oraz realizacją inwestycji, co może wpłynąć na stabilizację zatrudnienia w drugiej połowie 2025 roku.

