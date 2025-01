Odwiedziliśmy Netto i złapaliśmy się za głowę. Promocja goni promocję

Wybraliśmy się do jednego ze sklepów Netto, by na własne oczy przekonać się, że tę sieć odwiedza naprawdę sporo klientów. Kolejki do kas ustawiały się przez cały czas naszej wizyty, natomiast w sklepowych alejkach był prawdziwy tłok. Widać, że Polacy, jeśli mają w okolicy Netto, to chętnie korzystają z oferty tej sieci handlowej.

Nowa oferta Netto. Co w niej?

Przejrzeliśmy całą ofertę. Wyszczególniliśmy dziesięć, naszym zdaniem, ciekawych produktów w atrakcyjnej cenie.

Czekolada Milka różne rodzaje 250-300 g – 11.99 zł (cena za 1 szt. przy zakupie 2 szt.)

Pomarańcza siatka 1 kg – 3.99 zł (cena regularna 6.99 zł)

Ziemniak worek 5 kg – 7.99 zł (cena regularna 19.99 zł)

Wszystkie parówki marki Tarczyński, Krakus – 2+1 gratis

Wszystkie herbaty Teekanne owocowe i zielone 20 torebek – 2+1 gratis

Pasta do zębów Elmex – 13.99 zł (cena regularna 16.49 zł)

Odświeżacz powietrza w żelu Shine – 2.29 zł (cena regularna 3.99 zł)

Proszek do prania Persil różne rodzaje – 24.49 zł (cena regularna 37.99 zł)

Maszynka do golenia Gilette – 5.99 zł (cena regularna 7.35 zł)

Sok jabłko Tymbark 1 litr – 3.89 zł

Pełna oferta poniżej:

Netto w Polsce. Ile jest sklepów?

Netto działa na polskim rynku od 1995 r. Pierwszy sklep otwarto w Szczecinie. Od tego czasu sieć dynamicznie się rozwijała, osiągając liczbę ponad 660 placówek na terenie całego kraju. W 2020 r. Grupa Salling, właściciel Netto, przejęła ponad 300 sklepów Tesco, co znacząco przyspieszyło ekspansję sieci w Polsce.

Obecnie Netto kontynuuje rozwój, planując zwiększenie liczby sklepów do 1000 do końca 2028 r. Inwestycje obejmują również wdrożenie nowoczesnego konceptu Netto 4.0, mającego na celu poprawę komfortu zakupów i dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów.

