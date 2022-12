Indie kopiują ruch UE. Wprowadzają jednolite ładowarki

Biuro Standardów Indyjskich ustanawia standardy dla dwóch powszechnych typów ładowarek – jednej do urządzeń mobilnych i prawdopodobnie drugiej, do elektroniki ubieralnej, takiej jak smartwatche — poinformował Rohit Kumar Singh, sekretarz Ministerstwa ds. Konsumentów.

Jednolite porty ładowania we wszystkich nowych urządzeniach, sprzedawanych na terenie Indii mają obowiązywać od 2025 roku.

Unia i USB-C

Na początku grudnia na ujednolicenie standardu ładowarek zdecydowała się Unia Europejska. Treść dyrektywy opublikowano 10 grudnia.

Dyrektywa zacznie obowiązywać 27 grudnia. Następnie firmy będą miały dwa lata na dostosowanie się do nowych wymagań. 28 grudnia 2024 roku port USB-C będzie obowiązkowy we wszystkich nowych smartfonach, czytnikach e-book, tabletach, słuchawkach i przenośnych konsolach, jakie trafią na europejski rynek.

Apple niechętne

Apple niechętnie porzuca swój zastrzeżony port ładowania Lightning, który znajduje się na wszystkich iPhone'ach i niektórych iPadach. Ale firma potwierdziła, że stworzy iPhone'y z portem USB-C, aby były zgodne z przepisami UE.

Firma nie wydaje się tym zbytnio zachwycona. Greg Joswiak, starszy wiceprezes Apple ds. marketingu światowego, powiedział, że „oczywiście” będzie zmuszony „przestrzegać” nowego prawa na konferencji Tech Live w The Wall Street Journal. Dodał, że Apple „nie ma nic przeciwko temu, by rządy mówiły nam, co chcą osiągnąć”, ale inżynierowie Apple są „całkiem sprytni” i już wcześniej wymyślili lepsze sposoby osiągania celów.

