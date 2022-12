Belgia boi się sabotażu. Stawia kamery na morzu

Od 1 stycznia mają zacząć działać kamery monitorujące infrastrukturę krytyczną na Morzu Północnym. Instalacja ma chronić m.in. podwodne rurociągi i farmy wiatrowe.

Zmiana w ustawie

Wojna w Ukrainie i niedawne ataki na gazociągi Nord Stream pokazały, że kable, rurociągi i wiatraki na Morzu Północnym wymagają dodatkowej ochrony. Wcześniejsza ustawa byłą jednak skonstruowana tak, że zamontowanie kamer było niemożliwe.

Prawo zostało jednak znowelizowane i od 1 stycznia 2023 roku na Morzu Północnym zaczną działać automatyczne kamery, rozpoznające statki. Urządzenia zostały zainstalowane na pokładach łodzi i samolotów. Monitoring będzie odbywał się także za pomocą dronów.

Ataki na Nord Stream

O tym, że gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2 zostały wysadzone, mówiło się niemal od początku, czyli od 26 września, ale pierwsze dowody na jej potwierdzenie pojawiły się 30 września, gdy we wspólnym liście do Rady Bezpieczeństwa ONZ Dania i Szwecja napisały, że eksplozje, które spowodowały wycieki gazu z Nord Stream 1 i 2, mogły być spowodowane detonacją „kilkuset kilogramów materiałów wybuchowych”. 7 października dowody, które to potwierdziły, przedstawiła szwedzka policja.

Większość liderów państw europejskich dość szybko zaczęła oskarżać o sabotaż Rosję. Współgrało to bowiem z narastającym szantażem energetycznym stosowanym jeszcze przed wojną przez Kreml.

Teraz, po kilku miesiącach śledztwa narracje w tej sprawie zaczyna się mocno zmieniać. Jeden z liderów państw Unii Europejskiej, na którego powołuje się The Washington Post, miał powiedzieć, że „do tej pory nie zebrano dowodów na to, że za sabotażem stała Rosja” . Tego typu zdanie ma być powszechne także wśród innych przywódców Unii Europejskiej. Niektórzy mieli nawet mówić, że Rosja nie ma z wybuchami nic wspólnego.

