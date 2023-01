WIG-20 ma za sobą słaby rok. Traci prawie 21 proc.

Ostatnia sesja 2022 roku zakończyła się na Wall Street niewielkimi spadkami głównych indeksów (S&P 500 -0,25 proc., DJIA -0,22 proc., Nasdaq Composite -0,11 proc.). W Europie spadki były nieco głębsze (DAX -1,05 proc., CAC 40 -1,52 proc.).

WIG-20, tracąc prawie 21 proc., był w minionym roku jednym ze słabszych głównych indeksów na świecie. Dziś rano na tych rynkach akcji Azji i Oceanii, które zdołały się wybudzić po Sylwestrze, notowane były niewielkie zmiany.

Europejskie giełdy

W Europie nowy rok rozpoczął się wzrostami głównych indeksów (DAX +0,48 proc., CAC 40 +0,78 proc. ok. godz. 9:30). Od lekkich zwyżek głównych indeksów rozpoczął się również nowy rok na GPW (WIG-20 +0,46 proc. ok. godz. 9:35 proc.).

Nie spadała dziś rano wartość żadnego z indeksów sektorowych GPW. Po wzroście o prawie 30 proc. na ostatniej sesji minionego roku kurs akcji Bogdanki zwyżkował dziś rano o kolejne prawie 10 proc. Wśród składników sWIG-u 80 najwyższy poziom od 2019 roku osiągnął dziś kurs akcji Getin Holding.

Obligacje

Miniony rok rentowność szwajcarskich 10-letnich obligacji skarbowych zakończyła na najwyższy poziomie od 2011 roku (1,57 proc.). Rentowność 10-latek rządu Turcji spadła natomiast do najniższego poziomu od 2016 roku (9,765 proc.). Rentowność polskich 10-latek pozostawała poniżej poziomu 7 proc., a rentowność 10-letnich rządu USA poniżej poziomu 4 proc.

Kontrakty na gaz

2022 rok zakończył się na rynkach kontraktów na gaz ziemny w Holandii i Wielkiej Brytanii spadkiem cen o ponad 10 proc. do najniższych od przynajmniej pół roku poziomów. Cena kontraktów na amerykański gaz ziemny na NYMEX-ie spadła do najniższego poziomu od marca. Na początku nowego roku kurs USD/JPY testował swoje kilkumiesięczne minimum z grudnia (-0,26 proc. ok. godz. 9:10). Lekko względem amerykańskiego dolara słabło dziś rano euro (-0,27 proc. ok. godz. 9:10).

Amerykański dolar zaliczył dziś rano swój najniższy od 2011 roku kurs względem dolara singapurskiego. Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara rozpoczął nowy roku od niewielkich wzrostów (+0,5 proc. w niedzielę; +0,79 proc. dziś rano ok. godz. 9:05), ale pozostawał nadal poniżej poziomu 17000 USD.

Czytaj też:

Ciężki rok dla kryptowalut. Luna i FTX podnosiły inwestorom ciśnienieCzytaj też:

Znamy najgorszą firmę 2022 roku. Jej akcje zanurkowały o niemal 100 proc.