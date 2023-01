Zielono na azjatyckich giełdach. Japoński Nikkei ze sporym wzrostem

Wczorajsza sesja na amerykańskim rynku akcji zakończyła się spadkiem S&P 500 (-0,2 proc.) i średniej przemysłowej Dow Jonesa (-1,14 proc). Minimalnie wzrósł natomiast Nasdaq Composite (+0,14 proc.).

Na giełdach Azji i Oceanii przeważały dziś zwyżki głównych indeksów. Najsilniejszy – o +2,5 proc. – notował japoński Nikkei 225, który obronił na początku tego tygodnia poziom wsparcia wyznaczany przez minima z okresu minionych 8 miesięcy.

Europejskie rynki w górę

Lekkimi wzrostami rozpoczęła się środowa sesja na rynkach akcji w Europie (DAX +0,1 proc., CAC 40 +0,33 proc. ok. godz. 9:30). Najwyższy poziom od 2014 roku osiągnął dziś grecki ATHEX Composite Index. Środowa sesja na GPW rozpoczęła się zwyżkami głównych indeksów (WIG-20 +0,53 proc. ok. godz. 9:30).

Wśród składników mWIG-40 najwyższy poziom od roku zaliczył dziś kurs akcji spółki LiveChat Software. Wśród składników sWIG-80 najwyższy poziom od roku osiągnęła dziś cena akcji spółki Enter Air. Spadała dziś rano rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w USA i Europie. Rentowność 10-latek polskiego rządu wróciła poniżej poziomu 6 proc.

Kontrakty na ropę i gaz

Ceny kontraktów na ropę naftową utrzymywały się w okolicach swoich miesięcznych maksimów (WTI +1,38 proc., Brent +1,13 proc.). Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie ponownie spadła poniżej poziomu 3,5 USD/mmBtu (-3,23 proc.).

Do najwyższego poziomu od 7 miesięcy wzrosła dziś rano cena kontraktów na miedź na COMEX-ie (+1,57 proc.). Rosły dziś rano również ceny kontraktów na metale szlachetne (złoto +0,35 proc., srebro +1,49 proc., platyna +0,6 proc., pallad +1,34 proc. ok. godz. 9:15).

Powyżej poziomu 130 JPY wrócił dziś rano kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena (USD/JPY +1,6 proc. ok. godz. 9:05). USD lekko słabł dziś rano natomiast względem euro (EUR/USD +0,36 proc. ok. godz. 9:10). Amerykański dolar był dziś najsłabszy od prawie 3 lat względem meksykańskiego peso.

Polski złoty notował dziś niewielką zmianę kursu względem euro (EUR/PLN +0 proc. ok. godz. 9:10) i lekko umacniał się względem dolara (USD/PLN -0,38 proc.). Po silnym wzroście na początku roku (z poziomu 16512 USD pod koniec ub.r. do 21234 USD wczoraj) dziś rano lekko rósł (BTC/USD +0,3 proc. ok. godz. 9:05) utrzymując się w pobliże poziomu swego szczytu z początku listopada ub.r.

Czytaj też:

Fortuny miliarderów wzrosły w kryzysie. Najbogatsi zarobili więcej niż reszta świataCzytaj też:

Sprzedaż mieszkań na poziomie sprzed 9 lat. Ostatni kwartał przyniósł delikatną zmianę nastrojów