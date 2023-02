Stopy procentowe w strefie euro znów w górę. Są najwyższe od 15 lat

Europejski Bank Centralny podał decyzję dotyczącą polityki pieniężnej. Stopa depozytowa została podniesiona o 50 punktów bazowych z 2 do 2,5 proc.

Podwyżki stóp procentowych w UE. To nie koniec

Mimo ogłoszonej dziś podwyżki, Europejski Bank Centralny zapowiedział, że nie jest to koniec cyklu zaostrzania polityki pieniężnej. Otwarcie przyznano, że w przyszłym miesiącu należy się spodziewać ponownej podwyżki o 50 punktów bazowych. Ma to pomóc wrócić strefie euro do poziomu celu inflacyjnego.

Obecny poziom stóp procentowych był ostatnio widziany w czasach kryzysu gospodarczego z 2008 roku, gdy świat mierzył się z problemami po upadku banku Lehman Brothers.

„W związku z tym Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 50 punktów bazowych i oczekuje, że będzie kontynuować ich podnoszenie. Biorąc pod uwagę presję na inflację bazową, Rada Prezesów zamierza podnieść stopy procentowe o kolejne 50 punktów bazowych na następnym posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej w marcu, na którym Rada przeanalizuje też dalsze kształtowanie swojej polityki pieniężnej. Utrzymanie stóp procentowych na restrykcyjnym poziomie z czasem przyczyni się, przez osłabienie popytu, do spadku inflacji i będzie chronić przed ryzykiem stałego wzrostu oczekiwań inflacyjnych. W każdym razie przyszłe decyzje Rady w sprawie podstawowych stóp procentowych nadal będą zależeć od danych i zapadać z posiedzenia na posiedzenie”– czytamy w komunikacie.

Rezerwa Federalna z podwyżką

Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC) zdecydował się podnieść stopę referencyjną o 25 punktów bazowych do poziomu 4.5 – 4.75 proc. Była to najsłabsza podwyżka w tym cyklu. Komitet przyznał także, że mimo łagodniejszego zacieśniania polityki monetarnej, nadal widzi przestrzeń do utrzymywania cyklu podwyżek.

Zdaniem analityków rynkowych, dzisiejsza decyzja Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku będzie już przedostatnim tego typu ruchem. Oznacza to, że już kwietniu można się spodziewać zakończenia cyklu podwyżek.

„W przypadku Fed decydujące będzie to, czy oświadczenie lub komentarze Powella podczas konferencji prasowej zasugerują, że bank centralny może wkrótce zbliżyć się do końca cyklu podwyżek stóp. Rynek od pewnego czasu oczekuje obniżek kosztu pieniądza w drugiej połowie roku” – napisał 1 lutego Łukasz Zembik z TMS Brokers.

