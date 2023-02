Protest górników z JSW. Jest porozumienie

Zakończyły się negocjacje przedstawicieli Jastrzębskiej Spółki Węglowej z protestującymi górnikami. Jak czytamy w komunikacie spółki, na mocy zawartego porozumienia wzrośnie fundusz płac od 1 stycznia 2023 roku o 15,4 proc., czyli o ok. 580 mln zł.

Podwyżki płac dla górników z JSW

Podwyżka płac ma objąć wszystkich spośród 22 tys. pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Naliczana będzie z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 roku.

„Dziękujemy wszystkim pracownikom za zaangażowanie i tak liczną chęć wzięcia udziału na manifestacji w Warszawie. To pomogło w uzyskaniu w miarę dobrego porozumienia. Na pewno nie jest to ostatni protest i walka o nasze płace. Pozostał nam jeszcze do załatwienia temat ekwiwalentu za deputat węglowy. Ta sprawa zostanie przez nas załatwiona w najbliższych dniach” – czytamy w oświadczeniu związkowców z JSW.

Protest odwołany

Porozumienie związkowców z zarządem JSW oznacza, że nie odbędzie się planowany na 10 lutego protest górników w Warszawie. Związkowcy zapowiedzieli go pod koniec stycznia, po fiasku kolejnej tury negocjacji.

„Zarobki w górnictwie już dawno przestały być konkurencyjne na rynku pracy. Przeciętne wynagrodzenie w produkcji jest o 20-30 proc. wyższe niż w usługach, stąd też porównywanie średniego zarobku mija się z celem” – pisali w komunikacie związkowcy z JSW.

Zarząd nie chciał się zgodzić na postulowaną przez górników 25 proc. podwyżkę wynagrodzeń. Zamiast tego zaproponował wypłacenie pracownikom nagrody pieniężnej. Związki zawodowe odrzuciły tę propozycję.

Czytaj też:

Będą wysokie podwyżki w KGHM. Koncern porozumiał się ze związkowcamiCzytaj też:

Nie wszyscy dostają głodowe emerytury. To województwo wyróżnia się na mapie Polski