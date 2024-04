PIT. Co z osobami, które nie rozliczą się do 30 kwietnia?

Podatnicy złożyli za pomocą usługi Twój e-PIT ponad 6,7 mln deklaracji. To system, do którego można zalogować się w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Twój e-PIT – jak to działa?

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikacją mObywatel.

twitter

W widocznym miejscu w systemie „wisieć” będzie nasze rozliczenie, które zostało przygotowane automatycznie w oparciu o dane spływające od pracodawcy, zleceniodawców i firm, dla których świadczyliśmy w poprzednim roku umowy o dzieło. Podatnicy, którzy pobierali dochody także z innych tytułów, np. wynajmu nieruchomości, uzupełniają potrzebne dane. W większości przypadków nie trzeba jednak niczego dodawać i rozliczenie może zostać zaakceptowane i złożone jednym kliknięciem. System skopiował część danych z zeszłorocznego rozliczenia – np. numer bankowy do zwrotu albo OPP, na rzecz której zostanie przekazane 1,5 proc. podatku.

– Warto zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzić swoje rozliczenie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT zanim zostanie automatycznie zaakceptowane przez system. Do 30 kwietnia w zeznaniu możemy jeszcze wprowadzić korzystne zmiany, uwzględnić przysługujące odliczenia i ulgi, które nie są automatycznie przypisane w systemie. Możemy też zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5 proc. podatku – powiedziała wiceminister finansów zastępca szefa KAS Małgorzata Krok.

Co z osobami, które nie rozliczą się do 30 kwietnia?

System na tyle odciąża podatnika, że nawet jeśli nie zaloguje się on na swoje konto, to i tak złoży deklarację. Na koniec ostatniego dnia składania PIT-ów, czyli 30 kwietnia, zostanie on automatycznie przesłany, tak jakby został złożony przez podatnika. Nie warto jednak całkowicie tracić nad nim kontroli: każdy we własnym interesie powinien skontrolować deklarację, pod którą jednak się podpisał (nawet jeśli nastąpiło to metodą faktów dokonanych).

Od północy 1 maja do 7 maja będzie trwała automatyczna akceptacja zeznań w usłudze Twój e-PIT. Usługa w tym czasie nie będzie dostępna.

Po zakończeniu procesu podatnicy będą mieli wgląd do swoich zeznań i będą mogli pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO. Będą mogli też złożyć korektę zeznania, jeśli wkradły się do nich jakieś błędy.

Czytaj też:

Oddajesz krew? Skorzystaj z ulgi i zapłać mniejszy podatekCzytaj też:

Co można odliczyć od podatku w 2024 roku? Sprawdź ulgi podatkowe