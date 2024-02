Co można odliczyć od podatku w 2024 roku? Sprawdź ulgi podatkowe

15 lutego Ministerstwo Finansów uruchomi usługę Twój e-PIT, gdzie będzie można rozliczyć zeznanie podatkowe i przesłać je do urzędu skarbowego. Usługa ta jest nie tylko w pełni bezpieczna, ale też intuicyjna, a każdy może samodzielnie rozliczyć swój PIT.

Ulgi podatkowe 2024

W czasie rozliczania PIT-ów warto skorzystać z ulg podatkowych. Przysługują one różnym obywatelom i mogą znacznie zmniejszyć kwotę należnego podatku do zapłaty. Dzięki skorzystaniu z ulg część osób otrzyma zwrot podatku (np. rodzice), co może stanowić dodatkowy zastrzyk gotówki.

Co można odliczyć od podatku? Lista ulg

Oto katalog najpopularniejszych ulg, z których można skorzystać podczas rozliczania PIT.

ulga na dziecko – przysługuje na każde dziecko niezależnie od jego wieku, które pozostaje na utrzymaniu rodziców. Na pierwsze i drugie dziecko należy się zwrot w wysokości 1112,04 zł, a kwota ta rośnie w rodzinach wielodzietnych

ulga na internet– przysługuje wszystkim osobom korzystającym z internetu, które nie rozliczały w poprzednich latach tej ulgi. Kwota limitu wynosi 760 zł

ulga rehabilitacyjna – przysługuje osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom i obejmuje wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych

ulga termomodernizacyjna – przysługuje osobom, które poniosły wydatki na wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub przeprowadziły remont zapobiegający utracie ciepła z budynku

ulga dla krwiodawców – przysługuje krwiodawcom posiadającym książeczkę w wysokości 130 zł za litr krwi

ulga dla młodych – przysługuje osobom do 26. roku życia, które zarobiły w roku podatkowym mniej niż 85 528 zł. W takiej sytuacji są one zwolnione z podatku dochodowego

ulga dla pracujących seniorów – przysługuje seniorom (kobietom powyżej 60. roku życia i mężczyznom powyżej 65. roku życia), którzy w roku podatkowym osiągnęli dochód niższy niż 85 528 zł

Ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych – rodziny wielodzietne, które wychowują więcej niż czworo dzieci, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do 85 528 zł rocznie

ulga na powrót – przysługuje osobom, które pracują za granicą i przeniosą rezydencję podatkową do Polski. Mają wtedy prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do 85 528 zł rocznie

