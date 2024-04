Wniosek o 800+. Warto złożyć do końca kwietnia

1 lutego 2024 roku ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wniosek należy złożyć do końca kwietnia.

Do kiedy złożyć wniosek o 800 +?

Wnioski można składać przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS, a także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS.

Rzecznik ZIS Paweł Żebrowski poinformował, że do tej pory rodzice złożyli blisko 3 mln wniosków o 800 plus, które objęły 4,6 mln dzieci.

Warto złożyć wniosek o świadczenie w kwietniu, bo to gwarantuje, że nie będzie przerwy w wypłacie 800 zł. Jeśli prawidłowo wypełnione oświadczenie wpłynie w maju, ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec. – A jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu, to wypłaty będzie można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca – wyjaśnił rzecznik.

800+: najważniejsze informacje

Z początkiem tego roku świadczenie zostało podniesione z 500 do 800 zł. Nastąpiło to automatycznie, bez konieczności składania przez rodziców żadnego wniosku. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.

