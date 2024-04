Najczęściej mieszkania pracownicze. Sprawdzili, w jakich warunkach mieszkają Ukraińcy w Polsce

Kilka dni temu opisaliśmy wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Personnel Service, w którym przeanalizowano zarobki zatrudnionych w Polsce obywateli Ukrainy. Na koniec marca 2024 roku 762,2 tys. Ukraińców było zgłoszonych do ubezpieczeń w ZUS. To o ponad 20 tys. (ok. 3 proc.) więcej niż rok wcześniej. Ukraińcy stanowią większość wszystkich ubezpieczonych w ZUS obcokrajowców, co wynika z tego, że pracodawcy najchętniej ich zatrudniają.

Ile zarabiają Ukraińcy w Polsce?

W 2023 roku aż 3 na 4 Ukraińców było w Polsce pracownikami niższego szczebla. Aktualnie pracownicy ze Wschodu najczęściej wskazują, że wykonują pracę na średnim szczeblu (57 proc.). To może wskazywać na zmianę percepcji wykonywanych przez nich zadań. Na niższym szczeblu pracuje 37 proc. osób, a wyższe stanowiska obejmuje prawie 6 proc. pracowników.

Zajmowane stanowiska znajdują odzwierciedlenie w osiąganych zarobkach. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że pensję minimalną w Polsce otrzymuje 22 proc. Ukraińców. Zdecydowana większość pracowników zarabia więcej, choć najczęściej nie przekraczają one 5 tys. zł netto miesięcznie. Patrząc szczegółowo, więcej niż co trzeci Ukrainiec zarabia w Polsce od 3,2 do 4 tys. zł netto miesięcznie, a 30 proc. otrzymuje od 4 do 5 tys. zł netto miesięcznie. Na wyższe wynagrodzenia może liczyć 7 proc. osób, które zarabiają od 5 do 6 tys. zł netto miesięcznie, a 4 proc. pracowników ze Wschodu – ponad 6 tys. zł netto miesięcznie. To znacznie więcej niż minimalne wynagrodzenie oferowane w Ukrainie.

Gdzie mieszkają pracownicy z Ukrainy?

Z kolei agencja zatrudnienia Gremi Personal przeanalizowała, w jakich warunkach mieszkają pracownicy. Z ich danych wynika, że liczba Ukraińców, którym pracodawca zapewnia zakwaterowanie, wzrosła prawie 2,5-krotnie w porównaniu z rokiem 2022.

W pierwszym kwartale 2024 r. 55 proc. badanych Ukraińców odpowiedziało, że korzysta z zakwaterowania zapewnionego przez pracodawcę, 33 proc. respondentów zadeklarowało, że wynajmuje mieszkanie na własny koszt, 8 proc. nadal mieszka się w domach Polaków, a 4 proc. – w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania.

Dwa lata temu w listopadzie 2022 r., kiedy przeprowadzono podobne badanie, rozkład procentowy w kwestiach zamieszkania był zupełnie inny.

W 2022 r. aż 58 proc. respondentów wynajmowało mieszkanie na własny koszt, podczas gdy tylko 2 proc. Ukraińców korzystało z zakwaterowania od pracodawcy. 10 proc. otrzymało schronienie w domach Polaków, którym rząd wypłacał rekompensatę za każdego uchodźcę w ramach programu azylowego. 5% mieszkało w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania na koszt państwa, a 5 proc. na koszt organizacji pozarządowych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło zmiany dla ukraińskich uchodźców. W szczególności chodzi o anulowanie dotacji dla ośrodków, w których mieszkają uchodźcy od lipca 2024 roku. Obecnie w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania przebywa ok. 40 000 Ukraińców.

- Istnieje logiczne wytłumaczenie faktu, że liczba Ukraińców, którym pracodawca zapewnia mieszkanie, wzrosła prawie 2,5-krotnie w porównaniu do 2022 roku. Historycznie Ukraińcy przyjeżdżali do Polski do pracy tymczasowej, nie inwestowali w wynajem, najbardziej opłacała im się praca, w której to pracodawca brał na siebie i sprawy legalizacji, i zakwaterowania. Na początku rosyjskiej wojny Polska przyjęła największą liczbę Ukraińców, którzy nie od razu znaleźli pracę. Niektórzy mieli oszczędności, niektórzy wyjechali do innych krajów UE, niektórzy wrócili do ojczyzny. Ostatecznie zdecydowana większość Ukraińców chcących pracować w Polsce, została. Większość z nich korzysta z zakwaterowania zapewnionego przez pracodawcę – wyjaśnia Anna Dzobolda, dyrektorka ds. rekrutacji Gremi Personal.

