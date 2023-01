Nie wszyscy dostają głodowe emerytury. To województwo wyróżnia się na mapie Polski

Średnia emerytura w Polsce wynosi ok. 2,7 tys. zł brutto miesięcznie. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości składek emerytalnych i lat składkowych. To oczywiste, że najlepiej zarabiający, którzy przez wiele lat odprowadzali składki w pełnej wysokości, pod koniec życia będą dostawać co miesiąc więcej niż osoby, które zarabiały niewiele, a do tego część życia przepracowały „na czarno” lub w oparciu o umowy cywilnoprawne, od których odprowadzane są składki w niższej wysokości niż od umów o pracę.

Najwyższe świadczenie, jakie wypłaca obecnie ZUS, trafia do mieszkańca Poznania. Przeszedł na emeryturę w wieku 78 lat, a wcześniej pracował jako informatyk, więc na wynagrodzenie narzekać nie mógł. Jeśli tylko zdrowie mu dopisuje, to korzystanie z uroków życia zapewniają mu oszczędności i 22 tys. zł emerytury miesięcznie.

Gdzie są wypłacane najwyższe emerytury?

Serwis Business Insider przyjrzał się mapie wysokości emerytur w poszczególnych województwach, by sprawdzić, gdzie są one najwyższe. Nie jest to bynajmniej województwo mazowieckie. Najwyższe przelewy zlecają oddziału ZUS w województwie śląskim: średnia wypłata to 3134 zł brutto. We wspomnianym mazowieckim średnia emerytura wynosi 2773 zł. Najniższe wynagrodzenia wypłacane są na Podkarpaciu – 2374 zł. Zaledwie o kilkanaście złotych więcej jest w województwach lubelskim (2403 zł) i podlaskim (2402 zł).

Przewaga województwa śląskiego nie powinna dziwić: nie było w okresie PRL regionu, w którym działałoby tak wiele zakładów przemysłowych, które do tego płaciły lepiej niż przedsiębiorstwa w innych częściach Polski. Nie bez przyczyny na Śląsk i do Zagłębia przez cały poprzedni okres przyjeżdżali młodzi ludzie z innych regionów, by podjąć pracę w kopalniach, hutach albo zakładach, które świadczyły usługi na ich rzecz. Osoby te przekroczyły już wiek emerytalny i pobierają emerytury.

Ile dziś zarabia się w górnictwie?

A ile dziś zarabia się w kopalniach? Górnicy nie są już „elitą finansową”, jak było w PRL, ale pracownicy wielu innych branż wciąż mogą pozazdrościć im zarobków. Pensje sprawdził serwis Onet, a punktem wyjścia uczynił dane o wynagrodzeniach w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Miesięczne średnie zarobki (z uwzględnieniem wszystkich świadczeń), ale bez nadgodzin i nagród jednorazowych, na koniec minionego roku wyniosły w JSW ok. 10,7 tys. zł brutto.

Dla porównania: przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wynosiło na początku roku 7329,96 zł.

W ubiegłym roku zatrudnieni w JSW zarobili o 10 proc. więcej niż w 2021 roku, otrzymali też jednorazową nagrodę w wysokości od 13 do 19 tys. zł brutto. To nie koniec”. Dwa razy w 2023 roku będzie wzrastała wartość posiłków profilaktycznych, czyli tzw. flapsów należnych pracownikom Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Od 1 stycznia będzie ona wynosiła nieco ponad 52 złote dziennie, a od 1 lipca 54 zł. Dwukrotny wzrost jest związany z dwukrotną podwyżką płacy minimalnej w kolejnym roku” – informuje serwis Nasze Miasto Jastrzębie Zdrój.

Wynagrodzenie za pracę różni się między stanowiskami. Za prace konserwacyjne poza ścianą górnicy otrzymują między 5,2 tys. zł brutto a 6,7 tys. zł brutto. Górnik strzałowy w ścianie – od 8,1 tys. zł brutto do 9,8 tys. zł brutto, górnik przodowy na ścianie od 8,7 tys. zł brutto do 10,2 tys. zł brutto. Elektromonter oraz ślusarz w ścianie może liczyć na od 7,2 tys. zł brutto do 8,2 tys. zł brutto. Sztygar zmianowy w ścianie otrzymuje od 8,6 tys. zł brutto do 11,3 tys. zł brutto, natomiast nadsztygar górniczy między 9,9 tys. zł brutto a 12,6 tys. zł brutto.

