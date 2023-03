14. emerytura na stałe. Maląg: Przywracamy godność emerytom

14. emerytura, wprowadzona w 2021 roku, miała być świadczeniem jednorazowym, poprawiającym sytuację emerytów z najniższymi świadczeniami, podczas wywołanego pandemią kryzysu. Świadczenie powtórzono w 2022, wypłacone zostanie także w 2023 roku. Rząd planuje wprowadzenie go na stałe. – Przygotowaliśmy, jako ministerstwo rodziny, projekt ustawy – powiedziała na antenie TVP Info szefowa resortu Marlena Maląg.

Elastyczne przepisy

Jak mówi minister Maląg, projektowana ustawa będzie elastyczna. Kwota 14. emerytury będzie wynosiła przynajmniej równowartość emerytury minimalnej, ale może wynieść więcej. Elastyczny ma być także czas wypłacania świadczenia.

– Pierwsza 14. emerytura była w grudniu 2021 roku. W kolejnym roku wypłata świadczeń ruszyła w sierpniu, bo już wtedy inflacja była na tyle wysoka, że trzeba było pomóc seniorom. Chcemy, żeby Rada Ministrów mogła zdecydować, kiedy świadczenie jest najbardziej potrzebne – powiedziała Marlena Maląg.

Ile kosztuje 14. emerytura?

Rząd planuje, że 14. emerytura w tym roku zostanie ponownie wypłacona. Co prawda na chwilę obecną nie ma jeszcze stosownych przepisów, które by to regulowały, ale z jednej z interpelacji poselskich dowiedzieliśmy się, jaki jest szacowany koszt wypłaty tego świadczenia dla budżetu.

„14-ta emerytura to świadczenie doraźne, przyznawane osobom uprawnionym na podstawie epizodycznej regulacji. Przykładowo w 2022 r. przyznała je ustawa o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów” – czytamy w odpowiedzi na interpelację posła Michała Jarosa w sprawie opodatkowania 13. i 14. emerytury.

