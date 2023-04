„Rozpoczął się gwałtowny ruch w dół”. Konferencja prezesa NBP

– W lutym minęliśmy szczyt inflacji, rozpoczął się gwałtowny ruch w dół. Wszystko się dzieje zgodnie z naszym przewidywaniem – powiedział prezes NBP Adam Glapiński, komentując najnowsze dane o inflacji. Dodał, że w strefie euro inflacja praktycznie przestała rosnąć.

„Euro nic nie zmienia”

Jak mówił Glapiński, w wielu krajach naszego regionu inflacja przekracza 20 proc. I to w tych, w których obowiązującą walutą jest euro.

– Euro, jak widać, nie pomaga – powiedział Glapiński. – Inflacja bazowa jest wyższa i będzie. Kraje bałtyckie nadal są w tej sytuacji, a euro nie jest wcale panaceum na inflację. Euro wcale przed nią nie chroni, wręcz przeciwnie. Te kraje nie są w stanie reagować stopą procentową na wysoką inflację. W tych krajach, przy inflacji na poziomie 20 proc., wynosi ona zaledwie 3 proc.

RPP nikogo nie zaskoczyła

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmieniony poziomie. Jak czytamy w komunikacie opublikowanym po zakończeniu dwudniowego posiedzenia, utrzymano:

stopa referencyjna 6,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 7,25 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 6,85 proc. w skali rocznej

stopa redyskonta weksli 6,80 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 6,25 proc. w skali rocznej;

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1 proc.) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Osłabienie koniunktury

„Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co oddziaływać będzie również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie tempa wzrostu PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu. W efekcie Rada ocenia, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki” – czytamy w komunikacie, opublikowanym po środowym posiedzeniu RPP.

Jak informuje RPP, kolejne decyzje w sprawie wysokości stóp procentowych będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

