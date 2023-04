Na powrót inflacji do celu będzie trzeba poczekać. RPP tłumaczy decyzję o stopach proc.

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Zdaniem RPP, powrót do wynoszącego obecnie 2,5 proc. celu Narodowego Banku Polskiego będzie następował stopniowo, choć w najbliższych miesiącach należy się spodziewać spadków.

Osłabienie koniunktury

„Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co oddziaływać będzie również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie tempa wzrostu PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu. W efekcie Rada ocenia, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki” – czytamy w komunikacie, opublikowanym po środowym posiedzeniu RPP.

Jak informuje RPP, kolejne decyzje w sprawie wysokości stóp procentowych będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

Ceny surowców spadają

RPP powtórzyła także, że od kilku miesięcy obniżają się ceny surowców oraz spada dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu, co sygnalizuje stopniowe osłabianie się zewnętrznych szoków podażowych. Wraz z osłabieniem aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku obniżenia krajowej dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach.

"NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego" – czytamy w komunikacie.

