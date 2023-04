Ekonomiści mieli rację. Jest decyzja RPP ws. stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych. Zakończyło się dwudniowe posiedzenie organu Narodowego Banku Polskiego. Decyzja ta nie jest zaskoczeniem dla ekonomistów, którzy utrzymanie stóp prognozują regularnie przed każdym kolejnym posiedzeniem RPP w 2023 roku.

Jest decyzja RPP ws. stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmieniony poziomie. Jak czytamy w komunikacie opublikowanym po zakończeniu dwudniowego posiedzenia, utrzymano:

stopa referencyjna 6,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 7,25 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 6,85 proc. w skali rocznej

stopa redyskonta weksli 6,80 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 6,25 proc. w skali rocznej;

Na czwartek, 6 kwietnia br., na godz. 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1 proc.) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Stopy procentowe. Czy jest szansa na obniżkę?

Czy w kolejnych miesiącach możemy się spodziewać zmiany? To zależy od inflacji – jeśli zacznie w odczuwalny sposób spadać, to konsekwencją będzie tak oczekiwana przez kredytobiorców obniżka. Wprawdzie w marcu była ona o 2 pkt proc. niższa niż w lutym, ale to wcale niekoniecznie dlatego, że naprawdę ceny – to kwestia statystyki.

O tym, że spadek inflacji w marcu to efekt statystyczny, mówiła w RMF FM dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego.

– W lutym 2022 roku inflacja była na poziomie 8,5 proc., w związku z tym punkt odniesienia dla lutego tego roku był niżej. Dlatego ta inflacja była na poziomie 18,4 proc. W marcu 2022 roku inflacja była na poziomie 11 proc., czyli baza była troszkę wyższa, a w tym roku jest 16,2 proc. To efekt absolutnie statystyczny. Punkt odniesienia jest wyższy. Proszę też zobaczyć: w zeszłym roku w marcu inflacja wynosiła 11 proc., a w marcu, w tym roku wynosi 16,2 proc. Nie wiem, z czego tu się cieszyć – zaznaczyła.

Ekonomiści są podzielni co do tego, czy w 2023 roku w ogóle możemy się spodziewać obniżki stóp procentowych. Są natomiast zgodni, że nie będzie podwyżek. Wprawdzie Rada nie ogłosiła formalnego zakończenia cyklu podwyżek, ale od października 2022 roku nie decyduje się na taki krok.

