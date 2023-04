Czy RPP zaskoczy pozytywnie kredytobiorców? Za kilka godzin decyzja ws. stóp procentowych

Rozpoczyna się drugi dzień czwartego w tym roku posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Po południu Rada ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych, a jutro odbędzie się konferencja jej przewodniczącego, a jednocześnie prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego.

Co ze stopami procentowymi? RPP raczej nas nie zaskoczy

Wśród ekonomistów dominuje przekonanie, że Rada zadecyduje – tak jak w kilku ostatnich miesiącach – o utrzymaniu stóp na obecnym poziomie. Tym samym stopa referencyjna nadal będzie wynosić 6,75 proc.

Decyzję o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie, obniżenie ich lub podniesienia Rada zawsze podejmuje w oparciu o dane o inflacji. Ta wprawdzie w marcu była niższa o 2 pkt proc. niż w lutym (choć warto pamiętać, że spadek w dużej mierze to wynik „efektu statystycznego”, a porównujemy wyniki z marcem 2022 roku, gdy inflacja wyniosła 11 proc.).

Wahnięcie w dół jest na tyle niskie, że wydaje się mało prawdopodobne, by Rada zdecydowała się obniżyć stopy. Jak widzą to bankowcy? Prognoza ekonomistów Citi Handlowego przewiduje stabilne, czyli na dotychczasowym poziomie, stopy procentowe w 2023 roku oraz stopniowe obniżki w 2024 r. Jeżeli jednak kolejne dane inflacyjne nie przyniosą w tym zakresie przełomu, dyskusja o ponownych podwyżkach może stać się jak najbardziej uzasadniona – uważają eksperci Citi Handlowego.

Kiedy obniżka stóp procentowych? Ekonomistka łączy to z polityką

Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego, mówiła z kolei na antenie RMF FM, że w jej przekonaniu błędem było zaniechanie podwyżek stóp procentowych w październiku 2022 roku. - One mogły być podnoszone w znacznie mniejszym stopniu, ale żeby sygnalizować rynkowi, że jednak najważniejszym i najtrudniejszym problemem w tej chwili w naszej gospodarce, który niestety będzie długo trwał jeszcze, jest walka z inflacją – mówiła ekonomistka.

Kiedy kredytobiorcy – bo to oni najbardziej liczą na obniżkę – doczekają się takiej decyzji?

– Trzeba się przyglądać temu, co się dzieje w gospodarce, temu co się dzieje z inflacją, ale nie tą roczną, tylko właśnie inflacją bazową i inflacją miesiąc do miesiąca – mówiła ekonomistka. Czy to są trendy niestety rosnące, utrzymujące się na wysokim poziomie, czy też widzimy jakąś tendencję spadkową. W tym roku moim zdaniem nie ma najmniejszej przestrzeni na obniżkę stóp procentowych, natomiast jaka będzie decyzja RPP? Proszę pamiętać, że mamy wybory – zauważyła ekspertka.

Jak dodała, można się spodziewać jakiejś „niewielkiej obniżki we wrześniu, przed wyborami”.

