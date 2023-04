Ogromna wygrana w Lotto. Mamy nowego polskiego milionera

W Losowaniu lotto z 4 kwietnia, ze względu na wielokrotną kumulację, do wygrania było aż 20 milionów złotych. Wiemy, jakie liczby okazały się szczęśliwe.

Losowanie Lotto z 4 kwietnia. Padła ogromna wygrana

Po wielu kolejnych losowania, które nie przyniosły głównej wygranej, to z 4 kwietnia okazało się przełomowe. W losowaniu wyłoniono sześć szczęśliwych liczb: 15, 35, 46, 31, 17, 26.

Okazuje się, że właśnie takie liczby skreślił tylko jeden gracz, co sprawiło, że na jego konto, przed odliczeniem podatku, trafi aż blisko 19,5 miliona złotych.

Wtorkowe losowanie przyniosło też prawdziwy wysyp „piątek”. Pięć liczb poprawnie wytypowało bowiem aż 77 osób. Każda z nich otrzyma dzięki temu 5570,40 zł brutto.

Najbliższe losowanie Lotto będzie miało miejsce w czwartek 16 marca. Transmisję tego wydarzenia można śledzić na żywo na antenie TVP 3, w aplikacji mobilnej, a także transmisji online. Wyniki podawane są również na stronie Lotto.pl kilka minut po zakończeniu losowania.

Jak grać w Lotto?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Prawdopodobieństwo poprawnego wytypowania sześciu liczb w Lotto wynosi 1 do 13 983 816. Skreślenie pięciu właściwych liczb, to szansa wynosząca 1 do 54 201. Czwórkę poprawnie typuje jedna na 1 032 osoby.

Podatek od wygranej w Lotto

Należy pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej w grach losowych, która przekracza 2280 złotych, należy odprowadzić podatek w wysokości 10 proc. kwoty. W przypadku poprawnego skreślenia szóstki, nowy milioner będzie więc musiał oddać państwu około 200 tysięcy złotych.

Nie musi jednak o tym pamiętać. Należną daninę na rzecz państwa wniesie Totalizator Sportowy, który wypłaca środki uszczuplone o podatek. Podobny obowiązek będzie czekał każdego, kto poprawnie skreśli pięć liczb. Czwórki przeważnie nie przekraczają kwoty, od której obowiązuje odprowadzenie podatku.

