Producenci mąki kupili ukraińskie zboże techniczne. Jest śledztwo prokuratury

Śledztwo jest reakcją na zawiadomienie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie. Pokrzywdzonymi są trzy firmy z grupy największych krajowych młynarni, które kupiły pszenicę, która – zgodnie z oznaczeniami – pochodzić miała od firm spod Hrubieszowa. W rzeczywistości było to jednak ukraińskie zboże, które wjechało do Polski jako techniczne, więc przeznaczone do spalenia lub na pellet.

Zboże z Ukrainy. Prokuratura w Zamościu prowadzi śledztwo

Prokuratura zabroniła nam ujawnienia nazw firm „z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa i ochronę pokrzywdzonych”.

– Postępowanie zostało wszczęte w sprawie doprowadzenia trzech podmiotów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej o wartości 1,5 mln zł. Nastąpiło to poprzez wprowadzenie w błąd osób ze spółek zbożowych co do kraju pochodzenia pszenicy – przyznała w rozmowie z „Rz” prok. Anna Rębacz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Jak dotąd nie postawiono nikomu zarzutów.

Od września do listopada 2022 r. firmy kupiły aż 1025 ton pszenicy, nie wiedząc, że pochodzi z Ukrainy.

We wtorek kolejny sztab kryzysowy w resorcie rolnictwa

We wtorek o godzinie 16 w Ministerstwie Rolnictwa rozpocznie się drugie już – od momentu zaprzysiężenia Roberta Telusa na ministra rolnictwa – posiedzenie sztabu kryzysowego. Nowy minister zapowiedział regularne spotkania w takiej formule.

W piątek w Dorohusku ministrem Telus spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Mykołą Solskim. Politycy rozmawiali na temat transportu ukraińskich produktów rolnych przez Polskę i problemów, z jakimi w związku z tym mierzą się polscy rolnicy. Po zakończeniu spotkania ministrowie poinformowali, że strona ukraińska na pewien czas ograniczy przyjazd zboża do Polski.

Z kolei w programie „Polska. Metropolia Warszawska” w TVP Info był pytany, czy jest szansa, by przekonać Unię Europejską do nałożenia ceł na ukraińskie zboże. Przypomnijmy, że w połowie 2022 roku zostało ono zniesione nie tylko na zboże, ale też inne płody rolne i miało na celu wsparcie ukraińskiej gospodarki.

Ministerstwo Rolnictwa do dziś nie podało, ile zboża z Ukrainy trafiło na polski rynek od maja 2022 r., kiedy otworzono korytarze na towary rolnicze z tego państwa. Według Tomasza Obszańskiego, szefa NZSS RI Solidarność – 3 mln ton. Miało trafić do Afryki, ale tuż po przekroczeniu granicy towar odbierali pośrednicy. Wiele firm wykorzystało sytuację do uzyskania wielomilionowych zysków – relacjonuje „Rz”.

