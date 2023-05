Rosja obchodzi własne ograniczenia. Zwiększa eksport ropy

Jak podaje The Wall Street Journal, Rosja może obchodzić własne ograniczenia dotyczące produkcji ropy naftowej. Według raportów, ilości eksportowanej ropy są większe, niż oczekiwano, gdy Rosja zapowiedziała ograniczenie eksportu o 500 tys. baryłek dziennie.

Eksport z Rosji odbija się na cenach

Ta dodatkowa podaż odbija się na cenach ropy, które są również pod presją obaw o recesję i wątpliwości co do odbicia chińskiego popytu.

Ropa Brent, międzynarodowy benchmark, spadła o 17 proc. od początku kwietnia i spadła poniżej 70 USD za baryłkę na początku tego tygodnia, po czym powróciła do tego poziomu. A West Texas Intermediate, amerykański benchmark, osiągnął w środę najniższy poziom od pięciu tygodni.

Analitycy Morgan Stanley obniżyli w tym tygodniu prognozę ceny ropy Brent na koniec roku z 87,50 do 75 dolarów za baryłkę, powołując się na gwałtowny wzrost popytu ze strony Chin, który już się wyczerpał, a także wciąż wysoką produkcję ropy w Rosji.

Ograniczenie wydobycia

W lutym Rosja zapowiedziała, że ograniczy produkcję o 500 000 baryłek dziennie. W zeszłym miesiącu zobowiązała się do przedłużenia tych cięć. Tymczasem Arabia Saudyjska i inni członkowie OPEC+ również ogłosili redukcje kwot wydobywczych.

Oczywiście eksport większej ilości ropy to nie to samo, co wypompowywanie większej ilości ropy z ziemi. I możliwe, że Rosja może ograniczać produkcję, jednocześnie zwiększając eksport w krótkim okresie, z późniejszym spadkiem.

W rzeczywistości rosyjskie dane pokazują, że w marcu więcej szybów naftowych było nieczynnych, co sugeruje mniejszą aktywność wydobywczą.

