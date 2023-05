800 Plus przed czy po wyborach? Deklaracja rzecznika rządu

– Chcemy przyjąć ten projekt w tej kadencji – powiedział rzecznik rządu, pytany o termin prac nad projektem waloryzacji flagowego programu społecznego Prawa i Sprawiedliwości. – Tak jak w 2015 roku obiecaliśmy, że środki na 500 Plus się znajdą, tak jak obiecaliśmy 2018 roku, że znajdą się środku na wprowadzenie świadczenia dla pierwszego dziecka, tak i na ten projekt pieniądze w budżecie się znajdą.

800 Plus od 1 stycznia

Według politycznych zapowiedzi podwyżka programu 500 Plus ma zacząć obowiązywać od 1 styczna 2023 roku. Rząd póki co nie planuje, by waloryzację wprowadzić wcześniej.

– Budżet na rok 2023 jest już zaplanowany. Można go oczywiście znowelizować, ale jesteśmy odpowiedzialni i nie składamy obietnic bez pokrycia – powiedział Piotr Muller. Dodał też, że rząd nie planuje wprowadzenia do programu zmiany, która pozwoliłaby na coroczną waloryzację świadczenia o wskaźnik inflacji.

800 plus na jutrzejszym posiedzeniu rządu

Przypomnijmy, że waloryzację 500 plus prezes PiS ogłosił podczas niedzielnej konwencji ugrupowania „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości” w Warszawie. – To będzie nazwa ciągle pamiętana, ale suma już inna – 800 plus – powiedział lider partii rządzącej.

Po wystąpieniu Kaczyńskiego premier zapowiedział na Twitterze, że rząd zajmie się ogłoszonymi propozycjami podczas najbliższego posiedzenia. – „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" to konkretny przepis na bezpieczną i szczęśliwą przyszłość Polski! Już na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów zajmiemy się propozycjami ogłoszonymi na Konwencji PiS. Dla polskich rodzin! Dla ich dobrobytu! Dla ich szczęścia! Wygramy! – napisał Morawiecki.

