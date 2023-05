Polska wciąż zagrożona ubóstwem. Jest najnowszy raport Banku Światowego

Jak podaje w najnowszym raporcie Bank Światowy, kryzys gospodarczy i presja inflacyjna sprawiają, że Europa musi liczyć się z rosnącą liczbą osób zagrożonych ubóstwem. Eksperci wskazują, że kraje wspólnoty europejskiej, w tym także Polska, powinny prowadzić przemyślaną politykę makroekonomiczną, by zapobiegać inflacji i chronić najuboższych.

Zagrożenie ubóstwem

„W przypadku Polski prognozuje się, że pomimo takich mechanizmów wsparcia jak tarcza antyinflacyjna, czternasta emerytura czy energetyczny dodatek osłonowy liczba ludności zagrożonej ubóstwem pozostanie na poziomie od 1 do 2 punktów procentowych wyższym niż w 2021 r”. – czytamy w raporcie Banku Światowego.

Wydatki na zasiłki i pomoc socjalną w relacji do PKB są w Polsce wyższe, niż wynosi średnia unijna. Wydatki na zasiłki stanowią 3,8 proc., a dodatki rodzinne 16,2 proc. PKB. Dla porównania w Unii Europejskiej to odpowiednio 2,5 i 8,3 proc. Eksperci zwracają przy tym uwagę na to, że wsparcie jest kierowane przede wszystkim do rodzin i aby pomóc osobom zagrożonym ubóstwem proporcje należałoby nieco zmienić.

Inflacja wciąż groźna

Eksperci zwracają uwagę, że w całej Europie należy się spodziewać silnego spowolnienia gospodarczego, wywołanego presją inflacyjną i próbami jej tłumienia.

„Niezależnie od ostatnio notowanych oznak pewnego złagodzenia inflacji w wielu krajach UE, wskaźniki inflacji utrzymują się na wysokim poziomie, zwłaszcza w biedniejszych gospodarkach, szczególnie jeżeli chodzi o inflację cen żywności. Pomimo nieustannego wsparcia fiskalnego, niekorzystny wpływ wysokiej inflacji na realny rozporządzalny dochód szczególnie objawia się wśród najuboższych obywateli” – czytamy w raporcie.

Czytaj też:

Ciche cięcia w socjalu. Tak oszczędza się na najuboższychCzytaj też:

Premier: Dokonaliśmy rewolucji kopernikańskiej w polityce prorodzinnej