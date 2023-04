14. emerytura na stałe. Projekt w kolejnej fazie

„Dla polityki społecznej państwa istotna jest ochrona seniorów przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podejmowane przez Rząd działania ukierunkowane są na poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów, w tym w szczególności najuboższych świadczeniobiorców. Stąd też Rząd proponuje od 2023 r. wprowadzenie corocznej wypłaty 14. emerytury, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku 13. emerytury” — czytamy w uzasadnieniu do projektu.

„Czternastki” na stałe

14. emerytura, wprowadzona w 2021 roku, miała być świadczeniem jednorazowym, poprawiającym sytuację emerytów z najniższymi świadczeniami, podczas wywołanego pandemią kryzysu. Świadczenie powtórzono w 2022, wypłacone zostanie także w 2023 roku.

Kwota 14. emerytury będzie wynosiła przynajmniej równowartość emerytury minimalnej, ale może wynieść więcej. Elastyczny ma być także czas wypłacania świadczenia.

Ile kosztuje 14. emerytura?

Rząd planuje, że 14. emerytura w tym roku zostanie ponownie wypłacona. Co prawda na chwilę obecną nie ma jeszcze stosownych przepisów, które by to regulowały, ale z jednej z interpelacji poselskich dowiedzieliśmy się, jaki jest szacowany koszt wypłaty tego świadczenia dla budżetu.

„14. emerytura to świadczenie doraźne, przyznawane osobom uprawnionym na podstawie epizodycznej regulacji. Przykładowo w 2022 r. przyznała je ustawa o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów” – czytamy w odpowiedzi na interpelację posła Michała Jarosa w sprawie opodatkowania 13. i 14. emerytury.

Czytaj też:

Ruszyła wyplata 13. emerytur, a oszuści poszli „na łowy”Czytaj też:

Rząd wypłaci 15. emeryturę? Zaskakujące słowa wiceministra