Rząd wypłaci 15. emeryturę? Zaskakujące słowa wiceministra

Co i rusz pojawiają się spekulacje, że w związku z kampanią wyborczą Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się na wprowadzenie kolejnego świadczenia dla emerytów w postaci 15. emerytury. Według nieoficjalnych informacji „piętnastka" byłaby świadczenie jednorazowym, a jego wyjściowa wysokość byłaby równa emeryturze minimalnej. Podobnie jak przy 14. emeryturze stosowany byłby jednak próg dochodowy.

Wiceminister: 15. emerytura... wprowadzona

O plany wprowadzenia 15. emerytury „Super Express" zapytał wiceministra rodziny i polityki społecznej Stanisława Szweda. Polityk stwierdził, że świadczenie to zostało już...wprowadzone. W formie ulgi podatkowej.

– W tej chwili nie planujemy wprowadzenia oddzielnie takiego świadczenia. Traktujemy 15. emeryturę jako kwotę wolną od podatku w wysokości 2500 zł – powiedział wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej. – To rocznie jest ok. 2200 zł, które pozostaje w portfelach seniorów. Czyli można to potraktować jako dodatkowe świadczenie – dodał.

„Trzynastki" wypłacone

Tymczasem w kwietniu po raz piąty wypłacono 13. emeryturę. Szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) prof. Gertruda Uścińska poinformowała, że przelewy z tego tytułu zostały już wysłane do seniorów. W tym roku wypłacono 8,6 mln „trzynastek".

– Akcja przyznania i wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego miała charakter masowy i właśnie została zakończona. Wszystko przebiegło sprawnie – przekazała PAP prezes ZUS.

Przypomnijmy, że 13. emerytura wynosi dokładnie tyle, ile minimalna emerytura. W tym roku jest to 1588,44 zł. Dodatek przysługuje wszystkim emerytom bez względu na wysokość ich regularnego świadczenia. Na przełomie sierpnia i września tego roku wypłacona ma zostać 14. emerytura (od tego roku ma być świadczeniem stałym). W wypadku "czternastki" stosowany jest jednak wspomniany próg dochodowy, co oznacza, że świadczenie w pełnej kwocie (1588,44 zł) trafi do osób, które nie pobierają emerytury wyższej niż 2900 zł brutto. W przypadku pozostałych zostanie zastosowana zasada „złotówka za złotówkę".

