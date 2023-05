USA na granicy bankructwa. Pozostał tydzień na rozwiązanie patu

W Stanach Zjednoczonych robi się coraz bardziej nerwowo. Politycy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie zwiększenia poziomu zadłużenia finansów publicznych, co może mieć bardzo poważne skutki.

USA na granicy bankructwa

Sytuacja w amerykańskiej gospodarce jest coraz trudniejsza. 19 stycznia przekroczony został dozwolony prawnie limit zadłużenia, po którym niemożliwe jest dalsze pozyskiwanie funduszy za pomocą instrumentów dłużnych. Kwota, o której mowa, to 31,4 biliona dolarów, czyli około 120 proc. rocznych przychodów do budżetu USA.

Pat trwa, a w Białym Domu zwoływane są kolejne spotkania na najwyższym szczeblu.

Politykom został tydzień

Sprawa staje się coraz bardziej problematyczna, gdyż już 1 czerwca mija termin zwiększenia długu. Jeśli tak się nie stanie, to Departament Skarbu nie tylko straci możliwość emisji nowych papierów dłużnych, ale także spłaty obligacji. Technicznie będzie to oznaczało bankructwo.

Zdaniem analityków, każdy dzień utrzymywania się patu będzie zwiększał niepewność na nowojorskiej giełdzie, a to może prowadzić do niespodziewanych ruchów wśród inwestorów. Ekonomiści twierdzą, że byłoby to równoznaczne z koniecznością podwyższania stóp procentowych, a co za tym idzie niemal pewną recesją.

Rozmowy na szczycie trwają

Joe Biden ponownie zaprosił do Białego Domu przedstawiciela partii republikańskiej. W środę 24 maja prezydent starał się przekonać Kevina McCarthy’ego do ustępstw i odblokowania niezbędnych regulacji prawnych.

Jak twierdzą urzędnicy, aby udało się dotrzymać terminu 1 czerwca, porozumienie między partiami musi zostać osiągnięte w połowie tego tygodnia. Czasu zostało więc niezwykle mało. Sprawa może zaskakiwać, że o powadze sytuacji już na początku roku mówiła sekretarz skarby Janet Yellen.

