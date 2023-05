Janet Yellen wróży katastrofę finansów publicznych USA. Apeluje do Kongresu

19 stycznia 2023 roku Stany Zjednoczone przekroczyły dozwolony prawnie limit zadłużenia finansów publicznych. Oznacza to, że zostały one de facto zamrożone. Prawo nie pozwala bowiem przekroczyć ustawowego limitu długu w wysokości 31,4 biliona dolarów, czyli około 120 proc. przychodów.

Sekretarz Skarbu w liście do Kongresu napisała, że uruchomione środki mają uratować gospodarkę przed technicznym bankructwem do 5 czerwca 2023 roku. Do tego momentu impas w Izbie Reprezentantów musi się skończyć. „Jak stwierdziłam w moim liście z 13 stycznia, okres, na który nadzwyczajne środki mogą wystarczyć, jest przedmiotem znaczącej niepewności. Z szacunkiem ponaglam Kongres do szybkich działań” – czytamy w liście Janet Yellen.

Impas w Kongresie trwa

Jak łatwo się domyślić, impas w Kongresie się nie skończył mimo ostrzeżeń sekretarz skarbu i prezydenta Joe Bidena.

Jednak sprawa jest obecnie tak poważna, że Janet Yellen w wywiadzie dla Bloomberga podczas konferencji państw G7 w Japonii, postawiła sprawę jeszcze ostrzej.

– Jeśli Kongres nie podniesie limitu długu publicznego, to czeka nas finansowa i gospodarcza katastrofa, w taki, lub inny sposób. Dlatego skupiamy się na przekonaniu Kongresu, aby się na to zgodził. Czuję, że uda nam się to zrobić. Pracujemy bardzo ciężko, aby tak się stało – powiedziała Janet Yellen.

Spotkanie Bidena z liderami Kongresu przełożone

Planowane na 12 maja spotkanie prezydenta Joe Bidena z liderami Kongresu zostało przełożone. Biały Dom twierdzi, że przesunięcie rozmów na przyszły tydzień należy odczytywać jako dobry znak. Zdaniem biura prasowego prezydenta oznacza to, że obie strony politycznego sporu chcą ze sobą dalej rozmawiać i dojść do porozumienia. Dopiero gotowe rozwiązania zostaną przedstawione Joe Bidenowi.

