USA grozi niewypłacalność? Sekretarz skarbu ostrzega

W liście do kongresmenów sekretarz skarbu USA Janet Yellen ostrzegła, że na początku czerwca (zaznaczyła, że przewidzenie dokładnej daty nie jest możliwe) rząd USA może nie być w stanie spłacać wszystkich swoich zobowiązań, jeśli Kongres nie podniesie limitu zadłużenia. Yellen wezwała kongresmenów do działania „tak szybko, jak to możliwe". Obecny limit zadłużenia w USA to 31,4 bln dolarów.

Pierwsza w historii USA niewypłacalność?

Osiągnięcie pułapu zadłużenia oznaczałoby, że rząd nie byłby w stanie pożyczać więcej pieniędzy. Jak zauważa BBC byłaby to pierwsza w historii USA niewypłacalność, która mogłaby wywrócić do góry nogami światowe rynki finansowe i podważyć zaufanie do USA jako globalnego partnera biznesowego. Eksperci ostrzegają, że niewypłacalność może doprowadzić też do wzrostu bezrobocia i recesji w USA.

Yellen – jak przypomina PAP – już w styczniu ogłosiła, że USA dobijają do ustalonego limitu zadłużenia, jednak Departament Skarbu zdecydował wówczas o podjęciu "nadzwyczajnych środków", które miały pozwolić na dalsze spłacanie długów przez rząd przez kolejne kilka miesięcy. Większość ekonomistów spodziewała się, że data graniczna nadejdzie w sierpniu, jednak szacunki te zmieniły się z powodu słabszych niż oczekiwano wpływów podatkowych.

Mimo ostrzeżeń ze strony Yellen i ekonomistów o potencjalnie katastrofalnych skutkach bankructwa USA Biały Dom i kontrolujący Izbę Reprezentantów Republikanie tkwią w impasie co do podniesienia limitu zadłużenia. W zeszłym tygodniu Izba Reprezentantów minimalną większością przegłosowała ustawę zwiększającą limit, ale jednocześnie zawierającą ostre cięcia wydatków socjalnych. Ustawa nie ma szans na przejście w tym kształcie przez kontrolowany przez Demokratów Senat, a nawet gdyby do tego doszło, to weto zapowiedział prezydent USA Joe Biden.

BBC przypomina, że od 1960 roku pułap zadłużenia był w USA podnoszony, przedłużany lub korygowany 78 razy.

Prezydent USA Joe Biden zwołał spotkanie przywódców Kongresu w tej sprawie na 9 maja.

