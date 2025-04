Endress+Hauser Polska: pomiary i automatyka dla zrównoważonego przemysłu

Endress+Hauser Polska świętuje swoje 30-lecie działalności, podsumowując osiągnięcia i wyznaczając nowe cele. Firma, która zaczynała jako małe przedstawicielstwo dystrybucyjne, dziś jest liderem w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań pomiarowych dla przemysłu, osiągając ponad 300 milionów złotych rocznych obrotów i zatrudniając blisko 150 osób.

Kluczowe branże i wyzwania

Rok 2024 był trudny dla wielu sektorów ze względu na wysokie koszty energii oraz brak środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Jednak Endress+Hauser odnotował wzrosty dzięki współpracy z branżami energochłonnymi, takimi jak spożywcza, chemiczna oraz wodno-kanalizacyjna.

– Wszystkie projekty związane z logistyką surowcową oraz transformacją energetyczną pozwoliły nam optymistycznie patrzeć na przyszłość – podkreśla Maciej Sieczka, prezes Endress+Hauser Polska.

Firma dostarcza rozwiązania optymalizujące zużycie energii i emisję zanieczyszczeń, wspierając klientów w procesach dekarbonizacji.

Cyfryzacja jako fundament transformacji

Transformacja cyfrowa to jeden z filarów działalności Endress+Hauser. Firma oferuje kompleksowe usługi pomiarowe, inżynierskie oraz rozwiązania chmurowe umożliwiające monitorowanie danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

– Wierzymy, że możemy optymalizować to, co potrafimy zmierzyć. Dlatego inwestujemy w technologie pomiarowe oraz narzędzia do analizy danych – dodaje Sieczka.

Nowością jest rozwój koncepcji cyfrowego bliźniaka, który umożliwia tworzenie mikroinstalacji w laboratorium firmy i skalowanie ich do rzeczywistych zakładów przemysłowych klientów.

Innowacje dzięki współpracy z Politechniką Wrocławską

Ważnym elementem strategii Endress+Hauser jest współpraca ze środowiskiem naukowym. Od kilku lat firmowi eksperci prowadzą na Politechnice Wrocławskiej specjalistyczne studia podyplomowe i dzienne. Endress+Hauser udostępnia do celów naukowych swój sprzęt i oferuje studentom praktyki, staże oraz dostęp do własnego, nowoczesnego laboratorium. – To miejsce, gdzie studenci mogą testować najnowsze technologie i przygotowywać się do pracy w przemyśle – mówi Sieczka.

Dzięki tej współpracy firma nie tylko szkoli przyszłe kadry, ale także rozwija relacje z klientami, którzy mają dostęp do wykwalifikowanych specjalistów znających sprzęt Endress+Hauser od podszewki.

Partnerstwo z SICK – nowe możliwości dla klientów

Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy było nawiązanie partnerstwa Endress+Hauser z firmą SICK, specjalizującą się w technologiach pomiarowych gazów i emisji. Dzięki temu klienci mogą liczyć na jeszcze bardziej kompleksową ofertę produktów dostosowanych do wymogów dekarbonizacji przemysłu.

– Wspólnie uruchamiamy centra badawczo-rozwojowe, które pozwolą nam tworzyć nowe technologie wspierające transformację energetyczną – zapowiada prezes Sieczka.

Przyszłość pełna wyzwań i szans

Rok 2025 zapowiada się dla Endress+Hauser jako czas intensywnego rozwoju w obszarach transformacji energetycznej, cyfryzacji oraz edukacji kadr przemysłowych. Firma planuje dalsze inwestycje w innowacje technologiczne oraz rozwój współpracy z partnerami biznesowymi i akademickimi.

Endress+Hauser nie tylko dostarcza rozwiązania technologiczne, ale także aktywnie uczestniczy w budowaniu przyszłości polskiego przemysłu opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej.ess+hauser