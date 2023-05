Duży bank blokuje karty. Wyciekły dane operatora

Klienci banku ING mogą spotkać się z blokadą swoich kart płatniczych. Ban poinformował, że w związku z wyciekiem danych jednego z operatorów część kart zablokowano. „W nocy z piątku na sobotę otrzymaliśmy informację, że u jednego z operatorów naszych kart nastąpił wyciek danych. Wiemy, których kart mogło to dotyczyć, dlatego natychmiast zablokowaliśmy je, by nikt nie mógł ich wykorzystać w nieuprawniony sposób” – informują przedstawiciele ING.

Wyciek danych

Jak podaje bank, blokada ma zabezpieczyć część kart przed nieuprawnionym dostępem. Przedstawiciele ING zapewniają, że wszyscy klienci, których ten problem może dotyczyć, zostali powiadomieni wiadomością SMS.

Bank zapewnia, że zarówno dane klientów, jak i pieniądze, są w pełni zabezpieczone, bo do zablokowanej karty nikt nie ma już dostępu. Aby móc odzyskać dostęp do swoich pieniędzy klienci muszą złożyć wniosek o wydanie nowej karty.

Jak odzyskać dostęp do zablokowanej karty?

W swoim komunikacie bank ING wyjaśnia też, w jaki sposób można odzyskać dostęp do zablokowanej karty. Aby to zrobić, trzeba zalogować się do aplikacji „Moje ING” i zastrzec zablokowaną kartę. Karta co prawda i tak jest już bezpieczna, bo bank zablokował ją sam, ale tylko po zastrzeżeniu będzie można złożyć wniosek o wydanie nowej. Jak podaje bank ING, złożenie takiego wniosku jest całkowicie bezpłatne.

„Wycieki danych są częścią współczesnego, cyfrowego świata. Naszym zadaniem jest stać na straży Twojego bezpieczeństwa, prywatności i pieniędzy. Staramy się to robić najlepiej, jak potrafimy” — czytamy w komunikacie banku ING.

