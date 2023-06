Kolejna decyzja w sprawie Turowa. Rzecznik PiS komentuje

Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej przez PGE decyzji i przekazał sprawę do wyższej instancji. O dalszym losie kopalni będzie decydował Naczelny Sąd Administracyjny. – Jutro udajemy się do Bogatyni bo to miejsce dziś ogniskuje problemy państwa polskiego – powiedział na konferencji Rafał Bochenek, rzecznik PiS.

Na początku czerwca wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dla funkcjonowania kopalni Turów po 2026 roku. Polska Grupa Energetyczna złożyła zażalenie od wyroku i zwróciła się do sądu o wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku. Sąd się jednak nie zgodził. PiS jedzie do Bogatyni – Jutro udajemy się do Bogatyni bo to miejsce dziś ogniskuje problemy państwa polskiego – powiedział na konferencji Rafał Bochenek, rzecznik PiS. W weekend odbędzie się konwencja partii, która początkowo miała zostać zorganizowana w Łodzi, jednak w ostatniej chwili przeniesiono ją w pobliże Turowa. – Wszyscy wiemy doskonale że ten kompleks energetyczny odpowiada za 8 proc. naszej energii, prawie 4 mln gospodarstw domowych korzysta z tej energii a prawie 60 tys. polskich obywateli ma miejsca pracy nie tylko w kopalni i elektrowni, ale też w firmach, które ją obsługują – dodał Bochenek. Prokuratura skarży wyrok Prokuratura Krajowa zaskarżyła decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wstrzymał wykonania decyzji środowiskowej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. „Kierując zażalenie, prokurator podniósł zarzuty naruszenia przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy" – czytamy w oświadczeniu prokuratury. 6 czerwca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że dalsze eksploatowanie kopalni tworzy niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w środowisku. Tym samym wstrzymał wykonywanie decyzji środowiskowej przedłużonej w lutym 2023 roku przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Decyzja sądu to odpowiedź na skargę, jaką jesienią 2022 roku złożyły m.in. Fundacja Frank Bold, Greenpeace i Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.

