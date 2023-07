Spotify będzie droższy. Ale Polacy mogą odetchnąć

Więcej za platformę Spotify będą musieli zapłacić klienci z 50 krajów świata, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, czy Hiszpanii. Na liście jest też kilka państw ze wschodniej Europy, np. Słowacja, Litwa i Estonia. Szczęśliwie dla Polski, naszego kraju na razie podwyżki nie obejmą.

Droższy Spotify

O wzroście cen pakietów subskrybenci Spotify zostali poinformowani mailowo. W Stanach Zjednoczonych pakiet Individual podrożał z 9,99 do 10,99 dolarów, Duo z 12,99 do 14,99 dolarów, Family z 15,99 do 16,99 dolarów, a Student z 4,99 do 5,99 dolarów.

W Polsce pakiet Individual kosztuje 19,99 zł, Duo 24,99 zł, Family 29,99 zł, a za pakiet Student trzeba zapłacić 9,99 złotych miesięcznie.

Spotify na fali

Obecnie z płatnej wersji Spotify korzysta 210 mln osób na całym świecie. Tylko w pierwszym kwartale tego roku liczba subskrybentów wzrosła o 5 mln. Jeśli do tej liczby doda się osoby korzystające z darmowej wersji platformy, z reklamami, okaże się, że z usług Spotify korzysta ponad pół miliarda osób.

Spotify jest najczęściej wybieraną platformą streamingową do słuchania muzyki. W swojej bazie oferuje ponad 100 milionów utworów z 78 różnych państw. Oprócz funkcji bibliotek to również odtwarzacz.

Posiadacze płatnej wersji mogą pobierać utwory z bazy Spotify, by następnie w ciągu kolejnych 30 dni słuchać jej w trybie offline. Możemy również stworzyć własny katalog utworów z plikami lokalnymi. Dzięki temu Spotify na komputerze czy telefonie może stać się dla nas wygodnym odtwarzaczem znanej nam już muzyki.

