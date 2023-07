Nowe farmy wiatrowe Orlenu. Podpisano umowę z portugalską firmą

Grupa Orlen zawarła umowę z portugalską firmą EDPR. Chodzi o zakup trzech farm wiatrowych w Wielkopolsce, o łącznej mocy 142 MW. Umowa przewiduje też opcję uzupełnienia ich o aktywa fotowoltaiczne.

Nowe farmy wiatrowe Orlenu

– Dokonujemy jednej z największych transakcji na krajowym rynku odnawialnych źródeł energii w ostatnich latach. Skala działania i doświadczenie w procesach akwizycyjnych pozwalają nam skutecznie przeprowadzać tego typu operacje. Konsekwentnie inwestujemy w ten segment, tak by oferować naszym klientom czystą i konkurencyjną cenowo energię. Do 2030 roku będziemy posiadać około 9 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych stając się liderem transformacji energetycznej naszego regionu. Zawarta dziś umowa powiększy nasz portfel OZE o jednostki wytwórcze wyjątkowo wysokiej jakości. Przejmowane trzy farmy wiatrowe są nie tylko jednymi z najbardziej nowoczesnych w kraju, ale charakteryzują się też świetnym położeniem, zapewniającym wysoką wietrzność, co gwarantuje wysoki stopień wykorzystania mocy zainstalowanych – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.



Farmy będą zainstalowane w pobliżu miejscowości: Ujazd (o mocy 30 MW), Dobrzyca (o mocy 49,9 MW) oraz Dominowo (o mocy 62,4 MW). Ostatnia z nich wykorzystuje m.in. turbiny Vestas V136 o wysokości maksymalnej 166 m i łopatach o długości po 76,2 m.

Energia z wiatru

Nowe aktywa to kolejna inwestycja Grupy ORLEN w odnawialne źródła energii w Wielkopolsce. Działa tam już farma wiatrowa Przykona o mocy ok. 33 MW oraz farma fotowoltaiczna Gryf o mocy ok. 25 MW. W drugiej połowie lipca br. wchodząca w skład Grupy spółka Energa Wytwarzanie podpisała z firmą Greenvolt umowę przedwstępną dotyczącą projektów Opalenica i Sompolno o łącznej moc 59 MW. W planach Energi jest też budowa farm fotowoltaicznych PV Mitra (65 MW) i PV Żuki (2,4 MW).

EDP Renewables Polska jest spółką zależną EDP Renewables (Euronext: EDPR), czwartego co do wielkości na świecie producenta energii wiatrowej i słonecznej, obecnego na 28 rynkach w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej oraz regionie Azji i Pacyfiku.

