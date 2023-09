RPP wydała komunikat ws. stóp proc. Takiej decyzji nie było od trzech lat

Zakończyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Gremium zdecydowało o obniżeniu stóp procentowych o 75 pkt. proc. W wydanym po posiedzeniu komunikacie czytamy:

– Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o -0,75 pkt. proc. do poziomu:

stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej;



stopa lombardowa 6,50% w skali rocznej;



stopa depozytowa 5,50% w skali rocznej;



stopa redyskontowa weksli 6,05% w skali rocznej;



stopa dyskontowa weksli 6,10% w skali rocznej.



RPP obniżyła stopy procentowe po raz pierwszy od 3 lat

Po raz ostatni RPP obniżyła stopy procentowe w maju 2020 roku, co oznacza, że mamy do czynienia z pierwszą obniżką od ponad trzech lat. W październiku 2021 roku rozpoczęła się trwająca niemal rok seria podwyżek stóp procentowych. Od września zeszłego roku do lipca tego roku stopy pozostawały na niezmienionym poziomie.

Po ostatnim przed wakacyjną przerwą posiedzeniu RPP prezes Narodowego Banku Polskiego, a zarazem przewodniczący Rady Adam Glapiński poinformował, że gremium zakończyło cykl podwyżek stóp procentowych. — To jest nieformalne narzędzie, ale istotne dla poinformowania rynku, że nie przewidujemy dalszych podwyżek — powiedział w lipcu Glapiński.

Jako jeden z warunków rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych szef banku centralnego wymienił spadek inflacji poniżej 10 proc. Tymczasem wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują, że inflacja CPI w sierpniu wyniosła 10,1 proc. Ostateczne dane za poprzedni miesiąc będą znane w połowie września.

Czeka nas cykl obniżek?

Jeszcze przed decyzją RPP wiceminister finansów Artur Soboń powiedział, że spodziewa się, iż czeka nas teraz cykl obniżek stóp procentowych. — Niezależna rada i niezależny bank centralny podejmą finalnie decyzję, czy to jest właściwy moment. Nie wiem, czy to będzie dzisiaj, ale spodziewam się, że w najbliższej perspektywie czeka nas cykl obniżek stóp procentowych — powiedział w wywiadzie dla radiowej Trójki wiceszef resortu finansów.