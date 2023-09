Inwestycje Orlenu. Padła rekordowa kwota

– Stworzyliśmy silną Grupę Orlen, która jest już w gronie 150 największych firm na świecie pod względem przychodów. To dało nam jeszcze większe możliwości rozwoju i pozwoliło szybciej dokonywać zmian, na których już teraz korzystają wszyscy Polacy. Nie zwalniamy tempa. Wzmocnieni dzięki fuzjom chcemy w pełni wykorzystać nasz potencjał. Dlatego konsekwentnie inwestujemy wypracowane zyski. W tym roku nakłady inwestycyjne wynoszą 36 mld zł. To ogromna kwota, najwyższa w historii Grupy Orlen. W dużej mierze przeznaczamy ją na skuteczną transformację energetyczną, w tym na projekty związane z energetyką odnawialną oraz zeroemisyjną technologią jądrową. To inwestycje w długofalowy rozwój Orlenu, ale również w nowe miejsca pracy i bezpieczną przyszłość Polaków – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Rekordowe inwestycje

Grupa ORLEN w ostatnich latach zwiększyła wydatki na inwestycje. Wzrosły one z 4,3 mld zł w 2018 r. do 19,7 mld zł w 2022 r. W tym roku nakłady inwestycyjne osiągnęły rekordowy poziom 36 mld zł. W sumie przez ostatnie osiem lat wyniosą one ponad 93 mld zł.

Na inwestycjach realizowanych przez Grupę ORLEN zyskują całe regiony. Koncern jest największym płatnikiem podatków w Polsce, a płatności od ORLEN otrzymuje co druga gmina w Polsce. Tylko w pierwszym półroczu 2023 r. Grupa ORLEN wpłaciła do budżetu państwa oraz do budżetów samorządowych blisko 36,5 mld zł, o ok. 20 mld zł więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jak pisze w komunikacie Orlen, na ten wzrost wpłynęło m.in. zwiększenie skali działalności w efekcie przeprowadzonych fuzji.

120 mld złotych na zielone inwestycje

W tym roku koncern przeznacza środki na kontynuację kluczowych inwestycji w obszarze zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, m.in. na budowę pierwszej farmy wiatrowej, która powstanie na polskich wodach Bałtyku. Baltic Power jest najbardziej zaawansowanym projektem offshore wind w Polsce, którego realizacja znacząco wpłynie na zmianę polskiego miksu energetycznego.

Wraz z zakończeniem budowy w 2026 roku, farma rozpocznie produkcję czystej energii, która pozwoli zasilić ponad 1,5 mln gospodarstw domowych w Polsce. Natomiast już teraz realizacja tej inwestycji umożliwia tworzenie setek nowych miejsc pracy. Kolejne 100 powstanie w związku z budową pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu, a następne 50 przy budowie portu serwisowego farmy Baltic Power w Łebie.

Czytaj też:

Orlen odpowiada na zarzuty o braku paliwaCzytaj też:

Niskie ceny paliw na stacjach Orlenu. Prezes Obajtek podał przyczynę