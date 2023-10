Karol Szymanowski w Google Doodle. Tak uhonorowano wybitnego kompozytora

Karol Szymanowski to jeden z najsłynniejszych polskich kompozytorów Młodej Polski. Zasłynął nie tylko jako wybitny muzyk, ale również reformator edukacji, pedagog i pisarz. W swojej twórczości chętnie czerpał z motywów ludowych, a wielkim sentymentem darzył ukraińską wieś.

Z okazji 141. rocznicy urodzin kompozytora podobizna Karola Szymanowskiego pojawiła się w Google. Ilustrację wykonał Paweł Szlotawa.

Kim był Karol Szymanowski?

Karol Szymanowski urodził się 3 października 1883 roku w Tymoszówce na Ukrainie. Zmarł 29 marca 1937 roku w Lozannie. Pochodził z tradycyjnej polskiej rodziny z Mazowsza, która po powstaniu kościuszkowskim musiała przenieść się na Ukrainę. Mały Karol wyrastał w szczęśliwym domu w Tymoszówce i od najmłodszych lat był otoczony muzyką. Jego ojciec Stanisław grał na fortepianie i wiolonczeli, brat Feliks na pianinie, a siostra Stanisława śpiewała.

Już w wieku 7 lat rozpoczął edukację muzyczną, początkowo w domu, a później w lokalnej szkole Gustawa Neuhausa, który odkrył, że chłopiec potrafi komponować. Talent muzyczny Karola trzeba było dalej rozwijać, dlatego po latach nauki w szkole wuja kompozytor wyjechał na studia do Warszawy, gdzie uczył się kompozycji i kontrapunktu, m.in. pod okiem Marka Zawirskiego.

Jakie dzieła tworzył Karol Szymanowski?

Karol Szymanowski dorastał w tradycyjnej, inteligenckiej rodzinie, która wiodła spokojne życie w majątku na wschodnich rubieżach kraju. Dorastał w tyglu kulturowym, karmiony patriotycznymi opowieściami, dlatego nikogo nie dziwi, że w początkowej fazie twórczości inspirował się romantykami, m.in. Fryderykiem Chopinem, Richardem Straussem czy Richardem Wagnerem.Komponował muzykę do utworów Jana Kasprowicza i Kazimierza Tetmajera, z czasem zwrócił się ku metafizyce.

Przed wybuchem I wojny światowej Szymanowski odbył kilka podróży po Włoszech i północnej Afryce. Wrócił zafascynowany orientem, a w swojej twórczości chętnie nawiązywał do muzyki świata arabskiego, motywów baśni, sułtanów, starożytnych ruin. Skomponował m.in. „Pieśni muezina szalonego” czy „Pieśni księżniczki z baśni”.

W 1919 roku powrócił do niepodległego kraju i wtedy nastąpił przełom w jego twórczości. Zwrócił się ku motywom tradycyjnym i ludowym. Za namową przyjaciół wybrał się do Zakopanego i tam, bazując na motywach góralskich, stworzył „Słopiewnie” do słów Juliana Tuwima, jeden z jego najsłynniejszych utworów. W dalszej twórczości Szymanowski inspirował się nie tylko folklorem podhalańskim, ale nawiązywał do tradycji Mazowsza czy Kujaw, tworząc mazurki.

Najsłynniejsze utwory Karola Szymanowskiego

Do najsłynniejszych utworów kompozytora zaliczają się:

„Dziewięć preludiów” op. 1 na fortepian (1899-1900)

„Wariacje b-moll”

„Salome”

„Trzy fragmenty z poematów Jana Kasprowicza”

„Dwanaście pieśni”

„Pieśni księżniczki z baśni

„Pieśni kurpiowskie”

„Idom se siuhaje dołu, śpiewajęcy”...

Na co chorował Karol Szymanowski?

Karol Szymanowski chorował na gruźlicę. Choroba zaatakowała gardło kompozytora, dlatego w ostatnich latach życia miał trudności z przełykaniem posiłków. W latach 30. zamieszkał na stałe w Zakopanem, chętnie odwiedzał również szwajcarskie kliniki. Zmarł w 1937 roku w Lozannie w Szwajcarii.

Gdzie został pochowany Karol Szymanowski?

Karol Szymanowski został pochowany w Krakowie, w Bazylice św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa i Męczennika Krypcie Zasłużonych na Skałce. W czasie składania trumny do grobu grała kapela góralska Obrochtów.