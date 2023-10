Dziś decyzja RPP ws. stóp procentowych. Oto możliwe scenariusze

We wtorek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Dziś gremium ogłosił decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych.

RPP o obniżce stóp procentowych

Przypomnijmy, że przed miesiącem doszło do niespodziewanej obniżki aż o 75 punktów bazowych (spodziewano się obniżki o 25 punktów bazowych). Po obniżce główna stopa referencyjna wynosi 6 proc.

W komunikacie wydanym po tamtej decyzji RPP wskazała, że „wyraźnemu spadkowi inflacji towarzyszy obniżenie się oczekiwań inflacyjnych, co oddziałuje w kierunku wzrostu restrykcyjności polityki pieniężnej". – W ocenie Rady napływające w ostatnim czasie dane wskazują na mniejszą od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP – podano w komunikacie.

– Biorąc pod uwagę te uwarunkowania – a także opóźnienia, z jakimi decyzje w zakresie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę – Rada dokonała dostosowania stóp procentowych NBP, które będzie sprzyjać realizacji celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Rada podtrzymała ocenę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki – dodano.

Będzie kolejna obniżka?

Czy dziś dojdzie do kolejnej obniżki stóp procentowych? Po piątkowych, wstępnych danych GUS dotyczących inflacji w Polsce (spadła ona do poziomu jednocyfrowego – 8,2 proc.) analityk Cinkciarz.pl Bartosz Sawicki prognozował, że RPP zdecyduje się na kolejne cięcia, być może nawet o 50 punktów bazowych.

– Kontynuacja szybkiego wygasania wzrostu cen jest koronnym argumentem, by Rada Polityki Pieniężnej w najbliższą środę ponownie ścięła koszt pieniądza. Spodziewamy się obniżki stopy referencyjnej o 25 pb – z 6,0 do 5,75 proc., ale po dzisiejszych, niższych od prognoz danych rośnie szansa nawet na ruch o 50 pb. – przekonywał w zeszły piątek Sawicki.

Z ankiety przeprowadzonej przez „Parkiet" wynika, że większość ekspertów spodziewa się obniżki stóp procentowych. Występują natomiast różnice co do jej zakresu. Na 21 opinii ośrodków analitycznych biorących udział w ankiecie, jedynie trzy wskazują na pozostawienie stóp procentowych na tym samym poziomie, jedenaście mówi o obniżce o 25 punktów bazowych, sześć spodziewa się cięć o 50 punktów bazowych. Jeden ośrodek przewiduje powtórkę sprzed miesiąca, czyli obniżkę o 75 punktów bazowych.

