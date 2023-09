Radykalna obniżka stóp procentowych. RPP tłumaczy decyzję

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała dziś o obniżeniu stóp procentowych o 75 pkt. proc. Decyzja ta była ogromnym zaskoczeniem, gdyż eksperci spodziewali się obniżki o maksymalnie 25 pkt. proc. Po obniżce główna stopa referencyjna wynosi 6 proc.

RPP tłumaczy decyzję o obniżce stóp procentowych

W komunikacie po dzisiejszej decyzji RPP przypomina, że według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja CPI w sierpniu wyniosła 10,1 proc., wobec 10,8 proc. w lipcu. Jednocześnie w ujęciu miesięcznym ogólny poziom cen konsumpcyjnych – po spadku o 0,2 proc. w lipcu – w sierpniu nie zmienił się. Rada szacuje, że w sierpniu obniży się również inflacja bazowa.

– Wyraźnemu spadkowi inflacji towarzyszy obniżenie się oczekiwań inflacyjnych, co oddziałuje w kierunku wzrostu restrykcyjności polityki pieniężnej. W ocenie Rady napływające w ostatnim czasie dane wskazują na mniejszą od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP – czytamy w komunikacie RPP.

– Biorąc pod uwagę te uwarunkowania – a także opóźnienia, z jakimi decyzje w zakresie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę – Rada dokonała dostosowania stóp procentowych NBP, które będzie sprzyjać realizacji celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Rada podtrzymała ocenę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki – dodano.

Rada Polityki Pieniężnej podkreśla, że jej dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. – NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie – podsumowano.

