W gminie działa Koło Gospodyń albo orkiestra dęta? To tym bardziej warto pójść na wybory

– Ogłaszamy kolejny program frekwencyjny, program który zachęci do tego, aby Polacy wzięli udział w wyborach w większej ilości. (...) Dla każdej gminy, która przekroczy frekwencję 60 proc., a ma do 20 tys. mieszkańców – 250 tys. zł na Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły ludowe i orkiestry dęte – zapowiedział Telus.

Wybory parlamentarne. Nagrody dla gmin z wysoką frekwencją

Aktualne są też zasady ogłoszonego niedawno konkursu o nazwie „Bitwa o Remizy”, w którym udział wezmą gminy do 20 tys. mieszkańców. Ta, w której frekwencja będzie najwyższa w powiecie, otrzyma 1 mln zł na remont lub budowę remizy.

To nie koniec zachęt do udziału w wyborach: obecny na tej konferencji minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk zapowiedział, że każda gmina wielkości do 20 tys. mieszkańców otrzyma 250 tys. zł dodatkowych środków na funkcjonowanie klubu sportowego lub klubów sportowych, jeżeli w takiej gminie jest ich więcej.

Minister podkreślił, że tylko w tym roku, dzięki programom dotacyjnym samorządy otrzymają większe wsparcie, na budowę obiektów sportowych, przez całą kadencję koalicji PO-PSL.

Po zsumowaniu wartości „programów profrekwencyjnych” gminy, które spełnią warunki, mogą liczyć nawet na 1,5 mln zł ma rozwijanie swojej działalności.

